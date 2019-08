Ditigitalpakt: So viel Geld erwarten Fürth und der Landkreis

FÜRTH - Bund und Freistaat stellen den Kommunen millionenschwere Zuschüsse für den Schulunterricht im Internet-Zeitalter zur Verfügung. Doch von den Städten kommt Kritik, denn sie fürchten, dass das Geld bei weitem nicht ausreicht.

Tablets gehören zum Alltag der Schüler, doch im Schulunterricht werden sie noch viel zu selten genutzt. Ob sich das dank der Mittel des Bildungspaktes von Bund und Freistaat ändert, bezweifeln die Kommunen. © Julian Stratenschulte/dpa



Pünktlich zu den Sommerferien kommt die Nachricht, dass nun die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes in Bayern zur Verfügung stehen. Der Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht soll damit unterstützt werden. Ob die Mittel ausreichen für die große Aufgabe — von der Vernetzung von Schulhäusern bis zu Ausstattung der Klassenzimmer mit interaktiven Tafeln — ist allerdings fraglich.

Verteilt auf sechs Jahre sind für alle bayerischen Schulen 778 Millionen Euro an Bundesmitteln zum Abruf bereit. So ist es jedenfalls in den Pressemitteilungen der örtlichen CSU-Landtagsabgeordneten zu lesen.

Andere Zwecke

Schon hier widerspricht Fürths Bürgermeister Markus Braun. Der Freistaat hat nämlich 78 Millionen Euro für andere Zwecke, wie zur Schaffung von Internet-Plattformen oder das Cloud-Angebot (Datenspeicher im Internet) abgeknapst. Auf der anderen Seite vergibt er aber selbst weitere Zuschüsse über 212,5 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen.

Bei der Stadt Fürth erwartet man nun verteilt auf sechs Jahre 5,9 Millionen Euro aus dem Paket. Im Landkreis könnten es 1,72 Millionen Euro sein, in Zirndorf 600.000 Euro und 212.500 Euro in der Stadt Stein.

Die angekündigten Zuschüsse klingen zunächst nach viel Geld, sagt Markus Braun. Doch dann stellt er eine Gegenrechnung auf: Rund 300.000 Euro pro Schulgebäude, so die Erfahrungen aus den Nachbarkommunen, koste allein die Verkabelung. Damit kommt die Stadt Fürth bei 30 Schulhäusern auf neun Millionen Euro.

Tablets oder interaktive Tafeln für den Unterricht fehlen dann aber immer noch. Die Förderrichtlinien schränken außerdem ein: Nur 20 Prozent der Bundesmittel, maximal 25.000 Euro pro Schule, dürfen für Endgeräte ausgegeben werden. Die Stadt muss also allein für die smarten Geräte aufkommen, und es entstehen zudem Folgekosten in ungeahnter Höhe. Denn sobald sie Bundesmittel einsetzen, verpflichten sich die Kommunen, für Wartung und Ersatzbeschaffung zu sorgen. Zuschüsse dazu werden weder vom Freistaat noch vom Bund gewährt.

"Nicht der große Wurf"

"Es ist ein Schande, wie der Freistaat mit der größten Bildungsherausforderung unserer Zeit umgeht", kritisiert Braun. "Das ist wirklich nicht der große Wurf in Sachen Digitalisierung."

Auch in einer kleineren Kommune wie Stein kalkuliert man die Kosten deutlich höher als die Zuschüsse: Mit 500.000 Euro rechnet man in der Stadt, um die Schulen aus der Kreide- in die digitale Zeit zu holen. Sie sind bereits fest im kommunalen Haushalt eingeplant, unabhängig von den Zusagen aus Berlin und München. Zur Not hätte die Stadt es allein schultern müssen.

Ursprünglich war aus München ein weit üppigeres Förderprogramm ("Digitalbudget") in Aussicht gestellt worden. Doch Bayerns Rückzieher im Frühjahr erfolgte, als sich herauskristallisierte, dass der Bund einspringen werde.

Wegen des langen Streits zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt können die Kommunen erst jetzt die Anträge stellen, um an das Geld zu kommen. Bis zur Zusage dauert es dann abermals. Ein "Zeitverlust von etwa einem Haushaltsjahr" entsteht, wie man im Landratsamt Fürth berechnet hat, was auch Markus Braun so einschätzt.

Um nicht tatenlos Zeit verstreichen zu lassen, hat die Stadt Fürth aber mit der Glasfaserverkabelung der Schulgebäude begonnen. In etwa einem Jahr soll das schnelle Internet in den Häusern angekommen sein.

Beate Dietz