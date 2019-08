Dringend gesucht: Line-Dance-Studio braucht neue Räume

Beim der Fürther dance.base drohen die Lichter auszugehen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Christine und Udo Dreschers dance.base in der Südstadt ist ein Fixpunkt der Line-Dance-Szene. Doch die Tage am Standort Karolinenstraße sind gezählt.

Viel Herzblut hat das Ehepaar Drescher vor sechs Jahren in das Studio im Erdgeschoss eines Hinterhauses in der Karolinenstraße fließen lassen, um die Räumlichkeiten vorzeigbar zu machen. Doch der in die Jahre gekommene Gewerbebau steht vor dem Abriss. Wie es mit dance.base weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.



Viel Herzblut hat das Ehepaar Drescher vor sechs Jahren in das Studio im Erdgeschoss eines Hinterhauses in der Karolinenstraße fließen lassen, um die Räumlichkeiten vorzeigbar zu machen. Doch der in die Jahre gekommene Gewerbebau steht vor dem Abriss. Wie es mit dance.base weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.



Line Dancer tanzen in Reihen. Sie sind viele und selten allein. In Schwung kommen sie zu jeder Art Musik von Pop bis Rock und Country. Einzige Bedingung: Man muss wissen, wie’s geht. In Fürth verraten Christine und Udo Drescher in ihrem Tanzstudio dance.base die richtigen Schritte und Bewegungen. Doch jetzt suchen sie dringend neue Räume.

Als die beiden begeisterten Line- Tänzer vor sechs Jahren zum ersten Mal ihr künftiges Studio betraten, sah das Erdgeschoss eines Hinterhauses in der Karolinenstraße noch nicht wirklich nach stimmungsvollen Tanzstunden aus. Blanker Betonboden, zwei unerbittliche Leuchtstoffröhren und Holzbretter an der Wand – zuvor war ein Country Saloon hier untergebracht.

Ein Traum wurde wahr

Christine und Udo Drescher packten an. "Anderthalb Wochen haben wir nur Müll entsorgt", erinnert sich der 55-Jährige. Mit der Hilfe von Freunden und Fachleuten gelang es ihnen innerhalb von sechs Wochen, den Räumen das erwünschte Schöner-Tanzen-Ambiente zu geben. "Wir haben uns damit einen Traum verwirklicht", sagen die beiden.

Seit mehr als 30 Jahren sind sie vom Line Dance begeistert, seit 1996 unterrichten sie, einige Jahre waren die Dreschers gemeinsam mit ihrer Tochter auch im Leistungssport aktiv. Udo Drescher zählt auf: "Ich war fünf Mal Deutscher Meister, wurde Europameister, und 2012 war ich Weltmeister." In ihrem Studio trainieren die Line-Dance-Experten auch andere Tänzer für die erfolgreiche Teilnahme an Meisterschaften, außerdem können Interessierte bei ihnen jedes Jahr das Deutsche Tanzsport Abzeichen im Line Dance ablegen. Am 19. Oktober ist es wieder soweit. Für die Dreschers wird es ein Jubiläum sein: "Das gibt es dann zum zehnten Mal in unserem Studio. Aber leider auch zum letzten Mal hier in der Karolinenstraße."

Die Suche nach neuen Räumen drängt zunehmend. Ende des Jahres ist nämlich Schluss im bisherigen Domizil. Der in die Jahre gekommene Gewerbebau, sagen sie, soll abgerissen, das Grundstück neu bebaut werden. Doch bislang hatten die Tanz-Begeisterten keinen Erfolg. "Wir haben ein paar tolle, sehr zentral gelegene und perfekt passende Räume gesehen", berichtet Udo Drescher, "aber für uns war da die Miete leider unerschwinglich."

Helgas Windbeuteltorte

Zwischen 50 und 60 Tänzerinnen und Tänzer – zwischen neun und 78 Jahren – kommen regelmäßig zur dance.base, trainieren und lernen Neues. Für die Ausbilder ist klar: "Auch wir bilden uns konstant weiter." Im Studio werden unter anderem Kurse in verschiedenen Levels, sprich Schwierigkeitsgraden, angeboten. "Jede Tanzstunde ist eine Party", weiß Christine Drescher (49). Beinahe schon legendär sind die Übungsnachmittag, zu denen ihre Mutter Helga feine selbstgebackene Kuchen wie etwa die Windbeuteltorte beisteuert.

Wer beim Stichwort Line Dance spontan ein Bild von tanzenden Cowboys vor Augen hat, der wird darauf in der dance.base lange warten müssen. Udo Drescher räumt mit einem verbreiteten Eindruck auf und reimt: "Stiefel und Cowboyhut sind nur im Fasching gut." Lachend räumt er ein: "Wer mag, der kann natürlich so kommen." Generell gibt es bei Dreschers aber keine Kleiderordnung. "Jeder so wie er will, Hauptsache bequem und mit Schuhen, in denen sich gut tanzen lässt." Christine Drescher verdeutlicht: "Keine High Heels."

So ausgerüstet lernen die Tanzschülerinnen und -schüler Schritt für Schritt aktuelle Line-Dance-Choreografien zu bekannten und beliebten Songs aus den unterschiedlichsten Musikgenres. "Das Schöne ist, das diese Choreografien in der Regel von sehr bekannten Leuten wie José Miguel Belloque Vane aus den Niederlanden oder Raymond Sarlemijn stammen und weltweit gelehrt werden. Das heißt, egal, wo man hinkommt, meist kann man einfach sofort mittanzen."

Für Christine und Udo Drescher ist derzeit eines ganz klar: "Wir wollen auf jeden Fall weitermachen." Sie schauen sich intensiv nach einer neuen Adresse für ihr Tanzstudio um und hoffen gleichzeitig auf gute Tipps, damit ihre Maskottchen — die Krähe Rudi, die Ente Gustav und Earl, der Elch — auch im kommenden Jahr wieder Tanzbegeisterte zum Line Dance begrüßen können.

www.dance-base-fuerth.de

info@dance-base-fuerth.de

Tel. 98 03 23 11

SABINE REMPE