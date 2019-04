Durchbruch: Platz für Fürths neues Einkaufszentrum

FÜRTH - In der Fußgängerzone haben die Abbrucharbeiten für den neuen Zugang zum künftigen Flair, dem bisherigen City-Center, begonnen. Teile des Hauses in der Schwabacher Straße 5 hat der Bagger bereits beiseite geräumt, zuvor war das – nicht denkmalgeschützte – Gebäude komplett entkernt worden.

Teile des Hauses mit der Adresse Schwabacher Straße 5 hat der Bagger bereits beseitigt. © Hans-Joachim Winckler



Wie berichtet, will Investor P & P die Schneise ab Mitte Juni mit einem modern gestalteten Eingangsportal füllen, das dem Einkaufskomplex mehr Aufmerksamkeit als in der Vergangenheit verschaffen soll.

Durch die Arbeiten wird es eng in der Flaniermeile, aber laut P & P bleibt der Durchgang für Passanten stets gewährleistet. Später im Lauf des Jahres wird auch das Eckhaus an der Hallstraße abgerissen, das früher zu C & A gehörte; hier soll der zweite neue Center-Eingang entstehen.

Die Eröffnung des Flair ist Ende 2020, spätestens Anfang 2021 vorgesehen. In Kürze will P & P erste Einblicke gewähren, welche Geschäfte einziehen und dem selbst definierten, hohen Anspruch von Firmenchef Michael Peter gerecht werden sollen, eine "konsumig-hippe" Atmosphäre zu erzeugen. Der Komplex müsse wieder zu dem "Marktplatz" werden, der er einmal gewesen sei, postulierte Peter unlängst.

