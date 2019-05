Einsatz für Fürther Musikschule und Museum

Die wohltätige Manfred-Roth-Stiftung hat einmal mehr ihre Spendenschatulle geöffnet - vor 24 Minuten

FÜRTH - Die Manfred-Roth-Stiftung hat der Musikschule Fürth 10 000 Euro gespendet, weitere 5000 Euro gingen ans Kriminalmuseum.

Großzügige Spende: Verantwortliche der Musikschule mit Leiter Robert Wagner an der Spitze (vorn), Stiftungsvertreter Wilhelm Polster (2.v.li.) und OB Thomas Jung (2.v.re.). Foto: Hans-Joachim Winckler



Das Geld will die Schule im Südstadtpark vor allem dafür verwenden, sozial schwachen Schülern den Unterricht zu ermöglichen – etwa wenn eine Familie während eines laufenden Vertrags wegen Arbeitslosigkeit die Gebühren nicht mehr selbst aufbringen kann. Damit werde, so der Stiftungsvorsitzende Wilhelm Polster, das Geld ganz im Sinne des Norma-Gründers Manfred Roth verwendet, der ein leidenschaftlicher Musikliebhaber war und selbst gern Klavier spielte. An der Sing- und Musikschule werden derzeit 2220 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Schon seit vielen Jahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in der musikalischen Ausbildung von Menschen mit Behinderung.

Für das Fürther Kriminalmuseum im Rathausgewölbe nahmen die beiden Initiatoren, Stephan Popp und Wilfried Dietsch, die Spendensumme im Beisein des städtischen Rechtsreferenten Mathias Kreitinger entgegen. Seit zehn Jahren führt die Einrichtung ihre Besucher an die neuzeitliche Kriminologie und Kriminalistik heran – mit einem Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.

Mit dem Spendengeld werden Ausstattungsgegenstände wie Bilderrahmen, DVD-Player und Monitore beschafft, deren Austausch notwendig wurde, weil die Feuchtigkeit im Gewölbekeller ihre Spuren hinterlassen hat. Trotz dieser Widrigkeiten habe sich das Museum als "Volltreffer" erwiesen.

fn