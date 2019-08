Ekstase rund um Fürth: Gleich mehrere Kärwa-Umzüge begeistern

Stadeln, Stein und Unterfürberg feiern - Wir haben die Bilder! - vor 1 Stunde

FÜRTH - Bierprobe, Baumaufstellen, Schlachtschüsselessen, Rock- und Schlagerparty im Festzelt - Kirchweihrituale gibt es viele. Zu den Höhepunkten jeder Kärwa gehört zweifelsohne der Festumzug. In Stein, Stadeln und Unterfürberg war es am Sonntag soweit.

Überall in Fürth herrscht an diesem Wochenende Kärwa-Laune: In Unterfürberg wurde die fünfte Jahreszeit natürlich traditionell mit einem Kärwa-Umzug gefeiert. Dabei legten sich die Mädels und Jungs ordentlich ins Zeug: Kutschen, Oldtimer und die wildesten Kostüme - für die Besucher bot der Anblick jede Menge Gaudi.

Fahrrad-Polo, Blumenmädchen und "Kärwa to go": In Stein zog am Wochenende ein bunter Kärwa-Wurm durch die Straßen. Die Bundesstraße wird für diesen Anlass eigens gesperrt, damit sich der Umzug in Ruhe zum Festgelände bewegen kann. Örtliche Vereine ließen sich nicht lumpen: Die Sportvereine zeigten ihr Können indem sie während des Laufens Tischtennis oder Fahrrad-Polo spielten.