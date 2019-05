Endlich: Lästige Betonwände verschwinden aus Tunnel

In der Unterführung Schwabacher Straße wird der provisorische Rammschutz ersetzt - vor 37 Minuten

FÜRTH - Kann das wirklich sein? Passiert es tatsächlich? Endlich werden die lästigen Betonwände in der Bahnunterführung Schwabacher Straße durch einen neuen platzsparenden Rammschutz ersetzt. Sie haben den Verkehrsteilnehmern seit sage und schreibe sieben Jahren das Leben schwer gemacht.

Am Freitag haben Arbeiter damit begonnen, den Baustellenbereich zu markieren. Foto: Johannes Alles



Am Freitagmorgen hat das städtische Verkehrsamt damit begonnen, auf der Straße den Baustellenbereich abzumarkieren. Am Montag startet die Deutsche Bahn dann die eigentlichen Arbeiten.

Begonnen hatte der Ärger 2012. Um Platz für die neuen S-Bahn-Gleise zu schaffen, versah die Bahn die Brücke über die Schwabacher Straße mit einem Erweiterungsbau. Allerdings verweigerte das Eisenbahnbundesamt nach Abschluss der Arbeiten die Freigabe: Die Bahn habe die Brückenpfeiler dauerhaft vor Autos sowie Lastwagen zu schützen. Vorher dürfen die während der Brückenbauzeit platzierten provisorischen "Gleitschutzwände" nicht entfernt werden.

Seitdem rangen Bahn und Stadt um eine Lösung, die irgendwann gefunden schien: An beiden Eingangsportalen der Unterführung sollen je zwei Säulen einen platzsparenden Rammschutz aus Beton und Stahl erhalten.

Im Februar 2017 war in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zu lesen, die Bahn habe einen "verbindlichen Zeitplan" vorgelegt, bis Jahresende seien die Wände Geschichte. Passiert ist nichts – wie schon oft zuvor: Bereits 2014 und 2016 hatten Bahn bzw. Rathaus angekündigt, dass die Wände bald verschwinden. Zuletzt wurden die Arbeiten für März in Aussicht gestellt.

Jetzt scheint die Bahn endlich ernst zu machen. Im Anschluss an die Markierungsarbeiten der Stadt will sie laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus ab Montag loslegen. "Voraussichtlich bis Anfang August", so heißt es, ist das ungeliebte Provisorium endgültig Geschichte.

Bis dahin müssen alle Verkehrsteilnehmer noch einmal viel Geduld aufbringen. Die Arbeiten werden "notgedrungen zu Verkehrsbehinderungen führen", heißt es aus dem Rathaus. In der Bauphase ist die Unterführung in beide Richtungen nur einspurig zu befahren. Eine zeitweise Komplettsperrung der Unterführung ist nach Auskunft der Bahn allerdings nicht notwendig.