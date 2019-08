Erneuerbare Energien: Fürth liegt in der Region vorn

Die Kleeblattstadt lässt Erlangen und Nürnberg teils weiter hinter sich - vor 24 Minuten

FÜRTH - Die Stadt steht beim Einsatz erneuerbarer Energien in der Metropolregion an der Spitze. Das geht aus Zahlen des gemeinsamen Amts für Stadtforschung und Statistik der Städte Nürnberg und Fürth hervor.

Demnach lässt die Kleeblattstadt die Nachbarkommunen in mehreren Bereichen hinter sich. Mit einem Deckungsanteil von 13,1 Prozent erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch ist sie mit großem Abstand vorn. In Erlangen beträgt der Anteil 3,6, in Nürnberg 3,5 Prozent.

Bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien pro Quadratkilometer kommt Fürth auf stolze 1031,9 Megawattstunden und rangiert weit vor den anderen Städten und Landkreisen. Erlangen und Nürnberg kommen hier auf 294,5 bzw. 549 Megawattstunden. Nächstplatzierter ist der Landkreis Hof mit 714,7 Megawattstunden.

Damit, so OB Thomas Jung in einer Pressemitteilung, habe sich "die konsequente Stadtpolitik" zum Einsatz erneuerbarer Energien seit der von ihm im Jahr 2004 angestoßenen Errichtung des Solarbergs "eindrucksvoll ausgezahlt". Man werde diese Linie in Zeiten des Klimawandels "energisch fortführen".

fn