Ersatzneubau auf 160 Kilometer Länge

vor 2 Stunden

Der in Bayern beheimatete Netzbetreiber TenneT ist verantwortlich für den Betrieb von rund 4500 Kilometern Hochspannungsleitungen im Freistaat und rund 11.000 Kilometern in Deutschland. Im Kontext der Integration erneuerbarer Energien ist das Bayreuther Unternehmen gesetzlich verpflichtet, neue Leitungen zu bauen und bestehende zu modernisieren.

Der Ersatzneubau Juraleitung zwischen den Umspannwerken in Raitersaich und im niederbayerischen Altheim im Landkreis Landshut ist eines der wichtigsten Projekte, um Bayern in Zukunft mit nachhaltig erzeugtem Strom zu versorgen und einen weiteren Ausbau dezentraler Anlagen zu ermöglichen. Die bestehende 160 Kilometer lange Leitung ist seit den 1940er Jahren in Betrieb. Der Ersatzneubau bietet die Chance, die Wohnbebauung zu entlasten.