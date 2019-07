Ex-City-Center: Das "Flair" vermeldet erste Mieter

FÜRTH - Einmal Discounter, dreimal Mode: Einige Verträge fürs geplante Einkaufszentrum Flair - das frühere City-Center - sind unter Dach und Fach. Mit etlichen weiteren sei demnächst zu rechnen, verspricht Investor P & P.

Mit Werbebotschaften gepflasterte Absperrzäune deuten darauf hin, dass auch der Abriss des Eckgebäudes an der Hallstraße bevorsteht. Ab August soll hier der zweite Hauptzugang des künftigen Flair entstehen. © Foto: Wolfgang Händel



Keine Frage: Dass die Fürther P & P-Gruppe überhaupt einige Mieter nennt, die voraussichtlich 2021 ins komplett runderneuerte Ex-City-Center einziehen werden, ist positiv zu vermerken. Denn immerhin ist es ein Signal an all jene, die beharrlich in Zweifel ziehen, dass die Wiederbelebung des Einkaufstempels aus den 80er Jahren unter dem neuen Namen Flair gelingen kann.

Begeisterungsstürme indes dürften die Namen nicht gerade auslösen. Mit Lidl hat der fast schon obligatorische Discounter – zu City-Center-Zeiten war es Netto – den Zuschlag bekommen. Und mit Vero Moda, Jack & Jones sowie Only kommen drei Bekleidungsgeschäfte, die es in Fürth mit eigenen Filialen noch nicht gibt, die man aber aus vielen Einkaufszentren und Innenstädten landauf, landab zur Genüge kennt.

Alle drei Marken firmieren übrigens unter dem Dach des dänischen Textilhandelsriesen Bestseller (9000 Geschäfte weltweit). P & P hat also offenbar gleich die drei Paradepferde des Unternehmens im Paket gebucht.

Über weitere Aspiranten für einen Platz im künftig nur noch 18.000 bis 19.000 (statt früher 26.000) Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Center verlautet noch nichts; rund 60 Mieter sollen es am Ende sein.

"Kurz vor Abschluss"

"Weitere zahlreiche Mietverträge" stünden "kurz vor Abschluss", heißt es. "Namhafte Textiler" habe man an der Angel, "hochwertige Systemgastronomiekonzepte" werden versprochen und ein Drogeriemarkt. Für Zulfukar Tosun, bei P & P zuständig für Gewerbevermietung, ist das Anlass zur Euphorie: Damit liege man bei "sensationellen 50 Prozent Vermietungsquote weit vor der Eröffnung". Zusätzliche Namen werde der Investor bald verkünden, "spätestens zur Grundsteinlegung im September".

Letztere war ursprünglich einmal für den Montag dieser Woche angekündigt, doch "aus organisatorischen Gründen", so Projektleiter Marcus Gergele auf Nachfrage der FN, habe man sie verschieben müssen. Und P & P-Chef Michael Peter beteuert in einer Mitteilung, man liege "voll im Zeitplan" – um dann mitzuteilen, dass mit der Flair-Eröffnung nun im Herbst 2021 zu rechnen ist. Gegenüber unserer Zeitung hatte P & P bisher Anfang 2021 kommuniziert.

Unterdessen sind die Entkernung des alten Komplexes und der Abbruch des einstigen Zugangs sowie des zugehörigen Hauses in der Schwabacher Straße erledigt. Die entstandene Brache in der Fußgängerzone wird mit einem neuen, auffällig gestalteten Portal gefüllt; in diesen Tagen soll es losgehen.

Ab August ist dann geplant, auch das Eckgebäude an der Hallstraße, den früheren C & A-Zugang, abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. An ersten Vorschlägen dafür hatte sich die Stadt noch gestört. Gergele kündigt an, P & P werde in den nächsten Wochen geänderte Entwürfe publik machen.