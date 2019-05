Exhibitionist befriedigt sich im Fürther Stadtwald vor Passantin

FÜRTH - Gleich zweimal entblößte sich ein Fahrradfahrer an verschiedenen Orten im Fürther Stadtwald vor einer Spaziergängerin und befriedigte sich sogar selbst. Als die Frau andere Passanten zu Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte. Nun bittet die Kripo um Zeugen.

Gegen 19 Uhr ging die Frau im Wald in der Nähe der Heilstättenstraße spazieren, als sie von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt wurde. Nach einigen Metern hielt der Mann an, entblößte sein Geschlechtsteil und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise so die Polizei. Anschließend fuhr der Täter weiter. Doch schon wenige Minuten später passierte die Fußgängerin den Fahrradfahrer erneut.

Er setzte sich auf eine Parkbank und befriedigte sich selbst. Die Geschädigte rief sofort Passanten zu Hilfe, woraufhin der Unbekannte mit seinem Rad flüchtete. Laut Angaben der Polizei ereigneten sich die Vorfälle jeweils in der Nähe des Parkplatzes am Wildschweingehege (Zum Vogelsang).

Kripo sucht Mann in Kapuzenjacke

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen um Hinweise.

Der Täter war etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er war von schlanker Figur, hatte ein ovales, längliches Gesicht und einen hellen Hauttyp. Bekleidet war der Unbekannte laut Polizei mit einer dünnen schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Jeanshose. Außerdem fuhr er ein schwarzes Trekking-Herrenrad.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

