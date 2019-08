Exhibitionist belästigte Frau am U-Bahnhof Stadtgrenze

Einige Stationen weiter entdeckte sie ihn erneut - Polizei nahm ihn fest - vor 54 Minuten

FÜRTH - Ein 46-Jähriger soll sich am Samstagabend an der U-Bahn-Haltestelle Stadtgrenze vor einer Frau entblößt und Blickkontakt mit ihr aufgenommen haben – wenig später fand er sich Auge in Auge mit der Polizei wieder, die ihn mitnahm.

Das Opfer hatte sofort die Polizei alarmiert, die den mutmaßlichen Exhibitionisten aber zunächst nicht aufspüren konnte, denn er hatte die einfahrende U-Bahn genommen. Doch schon wenige Minuten später rief die Frau die Beamten erneut zu Hilfe: Sie hatte den Mann einige Stationen weiter wieder entdeckt.

Beamte der Fürther Polizei nahmen den 46-Jährigen fest, der stark betrunken und verbal aggressiv war. Wegen seines labilen Zustands wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Den Fall hat nun die Kriminalpolizei übernommen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

fn