Festival ohne Barrieren: Wenn Musik übersetzt wird

FÜRTH - Wie kann man Festivals so gestalten, dann auch Menschen mit Behinderung nicht auf Barrieren stoßen? Das städtische Jugendkulturmanagement con-action macht vor, wie es anders geht: Beim Open Air „Ay Allda, mach lauder!“ am Lindenhain ist heute eine Gebärdensprachdolmetscherin dabei.

Im vergangenen Jahr stand Gebärdensprachdolmetscherin Laura (Mitte) beim Open Air am Lindenhain mit auf der Bühne, heute ist ihre Kollegin Jana dabei. Foto: Jugendkulturmanagement con-action



Ihres Wissens nach ist Fürth damit die einzige Stadt in Bayern, die ein Open Air im Rahmen eines Stadtfestivals mit einer solchen Expertin und anderen Erleichterungen für Menschen mit Handicap gestaltet, sagt Sabine Tipp von con-action.



Wenn am heutigen Freitag auf dem Gelände an der Kapellenstraße 47 die Bands Flamyngus (18.30 Uhr, kantiger Deutsch-Pop), Karin Rabhansl Band (19.45 Uhr, niederbayerischer Rock/Pop) und Otto Normal (21.30 Uhr, Indie-Pop) spielen, wird Jana, eine Gebärdensprachdolmetscherin für Musik, die Songs übersetzen. Sie gehört nach Angaben der Stadt zu einem professionellen Team aus Gebärdensprachdolmetschern, dessen Mitglieder glauben, dass alle Menschen ein Recht auf kulturelle Teilhabe besitzen. Neben einem möglichst barrierefreien Zugang soll es zudem eine möglichst barrierefreie Bar geben, verspricht con-action. Der Eintritt ist frei.



Zu den Anregungen aus dem städtischen Aktionsplan Inklusion gehört es, in Fürth eine Anlaufstelle zu schaffen, bei der sich Vereine und andere Veranstalter Rat holen können, wenn sie Feste barrierefrei gestalten möchten. Menschen mit Behinderung rät Nils Ortlieb von der Lebenshilfe, grundsätzlich den Veranstalter vorab darüber zu informieren, welche Hilfe man bräuchte.

