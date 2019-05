Von vereinzelten Schauern ließen sich die Steiner am Wochenende nicht den Spaß an ihrem Stadtfest verderben. Zum 13. Kulturfrühling am Stadtfest-Samstag klarte pünktlich zur Eröffnungsrede von Bürgermeister Kurt Krömer der Himmel wieder auf. Auf dem Mecklenburger Platz war kaum ein freier Platz mehr zu kriegen, als Stimmenimitator Bernd Händel und eine Oldie-Cover-Band aus Regensburg im Anschluss für Stimmung sorgten.