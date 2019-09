Feuerwehr rettet Hund aus Auto: Frau muss Schaden selbst zahlen

Tier im Rekordsommer 2018 befreit - Halterin klagte gegen Stadt Fürth - vor 19 Minuten

FÜRTH - Eine Frau zog vor Gericht, weil die Feuerwehr im August 2018 gewaltsam die Tür ihres Wohnmobils öffnete und sie dabei beschädigte. Grund für den Einsatz war ein kleiner Hund, den sie bei 35 Grad im Wagen zurückgelassen hatte und den die Einsatzkräfte deshalb retteten. Nun steht das Urteil fest.

Ein Fußballspiel brachte den Stein ins Rollen: Die Klägerin besuchte im August 2018 - dem Rekordsommer - mit ihrer Familie ein Zweitliga-Fußballspiel in Fürth. Dafür reiste sie mit ihrem Wohnmobil an und stellte es auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe des Stadions ab. Im Wohnmobil ließ sie dann ihren Mini-Yorkshire-Terrier zurück, während sie sich zum Fußballspiel begab. Zu dem Zeitpunkt herrschten Außentemperaturen von über 35 Grad.

Bilderstrecke zum Thema Der Hitze-Sommer 2018: Das werden Sie nicht vergessen Der Sommer 2018 ist rekordverdächtig - nicht nur mit Blick auf die Temperaturen. Doch was bleibt uns von der Hitzewelle in Erinnerung? Leider nicht nur positive Momente. Ein Rückblick in Bildern!



Ein Passant bemerkte den Hund in dem Wohnmobil und verständigte daraufhin die Polizei. Diese versuchte zunächst, den Hund über die Dachluken des Wohnmobils zu befreien, was jedoch scheiterte. Die anschließend verständigte Berufsfeuerwehr der Stadt Fürth öffnete deshalb gewaltsam die Tür des Wohnmobils, "da sie davon ausging, dass der Hund gefährdet sei", heißt es in einer Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Nürnberg.

Die Klägerin verlangte daraufhin Schadensersatz für die Beschädigung des Wohnmobils von der Stadt Fürth in Höhe von 2.256,23 Euro. Ausschlaggebend für ihre Klage war ihre Auffassung, dass keine Gefahr für das Tier bestanden habe und die Tür somit umsonst aufgebrochen und beschädigt worden sei. Die beiden Dachluken des Wohnmobils seien geöffnet gewesen, zudem sei der Hund ausreichend mit Wasser und mit Eiswürfelherzen versorgt gewesen.

Feuerwehr musste schnell handeln

Die beklagte Stadt Fürth hielt jedoch dagegen: Der Einsatz der Feuerwehr sei rechtmäßig gewesen, die Klägerin habe keinen Anspruch auf Ersatz der entstandenen Schäden. Denn ihr Hund habe gehechelt und gewinselt und sei aufgeregt im Wohnmobil hin- und hergelaufen. Das Fahrzeug habe außerdem in der "prallen“ Sonne gestanden. Weil für die Einsatzkräfte nicht absehbar war, wann die Klägerin zu dem Wohnmobil zurückkehrt und wo sie sich überhaupt aufhält, hatten sich die Feuerwehrleute dazu entschlossen, einzugreifen, um das aus ihrer Sicht gefährdete Tier zu retten. Deswegen hatte man sich auch gegen einen Anruf bei der Halterin entschieden: Dadurch wäre zu viel Zeit vergangen.

Hund in aufgeheiztem Auto - Polizei will Scheibe einschlagen

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat die Klage der Hundehalterin abgewiesen. Demnach sei der Einsatz der Feuerwehrleute rechtmäßig gewesen. Für die vor Ort befindlichen Beamten wirkte die Situation gefährdend für das Wohl des Tieres. Gegen dieses Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth hatte die Klägerin zunächst Berufung zum Oberlandesgericht Nürnberg eingelegt und beantragt, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Damit wollte sie beweisen, dass nie eine Gefährdung für das Tier bestanden hatte.

Das Oberlandesgericht Nürnberg wies die Frau darauf hin, dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe. Die Klägerin hat die Berufung deshalb zurückgenommen.

Hundefreunde aufgepasst: In unserer Facebook-Gruppe "Hundefreunde in Franken" können Sie über Ihre Vierbeiner diskutieren, philosophieren und Gassigeh-Termine vereinbaren. Unter diesem Link können Sie beitreten.

mch