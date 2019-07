Fielen Schüsse in der Fürther Oststraße?

FÜRTH - Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wiesen Zeugen die Einsatzzentrale Mittelfranken auf angebliche Schüsse in einem Gebäude in der Oststraße hin. Ob tatsächlich geschossen worden war, konnten die Beamten kurz darauf an Ort und Stelle allerdings nicht klären.

Die Polizei sei aufgrund der Hinweise mit "starken Kräften, also mit mehreren Streifen" angerückt, sagte Sprecher Wolfgang Prehl nun auf FN-Nachfrage. Fest steht aber: "Bei einer Durchsuchungsmaßnahme fanden sich keinerlei Hinweise auf eine Schusswaffe."

Zeugen berichteten laut Prehl von einem Streit in einer Wohnung der Unterkunft, zu dem die Polizei vorerst keine näheren Angaben machen möchte. Die Beamten entdeckten in der Wohnung eine beschädigte Fensterscheibe. Offen ist, ob dies in einem Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Streit steht. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Während des Einsatzes waren die Zufahrten zur Oststraße gesperrt. Die Kripo Fürth ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen, die sich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0911) 75905-0 zu melden.

