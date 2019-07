Flugversuche: Die Vacher Jungstörche heben ab

Die Nachbarn können in diesen Tagen ein faszinierendes Schauspiel beobachten - vor 13 Minuten

FÜRTH - Nach ausgiebigem Trockentraining üben die Jungstörche aus dem Vacher Nest jetzt das Fliegen. Beobachter erzählen von aufregenden Tagen im Horst.

Training hoch über den Dächern von Vach: Die jungen Störche unternehmen ihre ersten Flugversuche. © Foto: Dieter Lersch



Training hoch über den Dächern von Vach: Die jungen Störche unternehmen ihre ersten Flugversuche. Foto: Foto: Dieter Lersch



Carmen Kämpfer wohnt ganz nah dran. Von ihrer Terrasse sind es rund zwanzig Meter Luftlinie zum Storchennest auf der früheren Vacher Brauerei. Dessen fünf gefiederten Bewohnern, ihren "Lieblingsnachbarn", schenkt die 39-Jährige viel Aufmerksamkeit. Wenn andere Leute abends fernsehen, sitzt sie draußen und schaut, was "meine Babys" machen.

Zwar hat sie Fernglas und Fotoapparat stets griffbereit. Doch als Kämpfer den vorwitzigsten der drei Jungvögel gestern erstmals beim Abflug sah, ging das so fix, dass sie nicht mehr zur Kamera greifen konnte. Seit Jahren ist das Heranwachsen der Brut ein Spektakel, das nicht nur die Nachbarin mit Interesse verfolgt. Auch Dieter Lersch, Hobbyfotograf, -künstler sowie Frauenarzt im Ruhestand, blickt unwillkürlich hinauf zu Storchs, wenn er die 500 Meter zwischen Wohnhaus und Atelier zurücklegt. Zuletzt fiel ihm auf, dass ein frühreifer Spross besonders oft mit den Flügeln schlägt. "Die anderen müssen dann ausweichen."

Außerdem bemerkte er, dass die Familie dort oben nicht mehr in ihr Heim zu passen scheint. "Alle zusammen setzen sich nie." Oft stehe ein Elternteil auf einem Kamin etwas abseits vom Nest. Halten sich dort beide Altvögel auf, statt im Wechsel Futter zu suchen, wertet das Carmen Kämpfer als Zeichen, dass es mit der Fliegerei des Nachwuchses bald ernst wird. Und so erlebt sie das Flüggewerden: Erst laufen die Jungen im Kreis herum, dann trainieren sie flügelschlagend ihre Muskeln, nach und nach nutzen sie die Thermik, machen kleine und bald höhere Hopser, bis sie schließlich ganz abheben.

Bisweilen wirkt das "total unkoordiniert", erzählt Kämpfer. So steuerte jüngst ein "riesiger" Jungvogel frontal auf sie zu. Aus Schreck stieß sie einen Schrei aus, zum Glück kriegte der Storch die Kurve. Wegen der teils höheren Häuser ringsum erscheint Kämpfer der Anflug auf das Vacher Nest übrigens "nicht easy". Die Jungen flögen oft mehrmals darüber weg und nutzten schon mal eine Plattform dahinter als Notlandeplatz.

Naturschutzwächter Herbert Schlicht meint, auch der Jungvogel in der Gustavstraße werde sich nächste Woche ans Fliegen wagen. "Zeit wird’s", denn der August rückt näher und damit der Aufbruch in den Süden. "Dann müssen die Jungen fit sein und in der Lage, sich selbst Futter zu suchen."

Sorgen macht Schlicht ein ihm unbekannter junger, aber ausgewachsener Storch mit verletztem Bein, das im Flug nicht gestreckt ist, sondern hängt. Er wurde am Fischerberg gesehen, in Atzenhof und im Regnitzgrund. Sollte das Tier erschöpft irgendwo liegen bleiben, bittet Schlicht um Benachrichtigung, damit es aufgepäppelt werden kann.

Mehr Bilder von den Vacher Störchen: www.nordbayern.de/fuerth

BIRGIT HEIDINGSFELDER