Frauenhaus: Neuer Service und ein offenes Konzept

Die Einrichtung hat eine bessere Beratungsstelle und sucht ein größeres Domizil - vor 15 Minuten

FÜRTH - Zum Fürther Frauenhaus gehört ab sofort eine Beratungsstelle an der Stadtgrenze, die spezialisiert ist auf Fragen rund um die Themen häusliche Gewalt, Stalking, Mobbing und weibliche Genitalverstümmelung.

Team und Vorstand des Frauenhauses Fürth (von links): Gabriele Wegner, Tanja Thaler, Susanne Colonna, Kirsten Ghosh und Eva Göttlein. © Hans-Joachim Winckler



Betroffene Frauen und Mädchen, aber auch Angehörige oder Freunde können sich dorthin wenden, wenn sie psychosozialen oder juristischen Beistand suchen oder sich um ihre Sicherheit sorgen.

Pädagogisch geschultes Personal unterstützt sie dann kostenlos, vertraulich, auf Wunsch auch anonym und begleitet sie etwa bei Behördengängen oder familiengerichtlichen Verfahren. Das Angebot schließt, wie Eva Göttlein, Vorsitzende des Frauenhaus-Trägervereins "Hilfe für Frauen in Not", bei der Eröffnung sagte, eine "lang ersehnte Lücke" in Fürths Beratungslandschaft.

Die Beratungsstelle, Tel. (09 11) 1 30 90 50 6, ist in einem Bürogebäude, Frankenstraße 12, untergebracht und vorerst montags (17 bis 19 Uhr), dienstags (9 bis12 Uhr) sowie donnerstags (15 bis 17 Uhr) besetzt. Finanziert wird sie laut Sozialreferentin Elisabeth Reichert von der Stadt mit 24 000 Euro pro Jahr. Göttlein hofft, mit einer mobilen Beratung künftig auch in "möglichst vielen Orten" des Landkreises Präsenz zeigen zu können. Losgehen solle es in Kürze in Zirndorf.

Parallel dazu sucht das beengte Frauenhaus, das bis zu fünf Frauen und neun Kindern Zuflucht gewähren kann, größere Räume in der Fürther Innenstadt. Die leitende Sozialpädagogin, Kirsten Ghosh, erhofft sich eine Verdoppelung der Kapazitäten. Ideal wäre, sagt sie, ein Haus oder Gebäudeteil, möglichst barrierefrei, mit guter ÖPNV-Anbindung. Die Adresse des neuen Frauenhauses soll auch nicht mehr geheim sein. In einer Zeit, in der ein gewalttätiger Mann seine Frau über deren Handy orten kann, sei das obsolet, so die Verantwortlichen. Sie setzen auf Offenheit, wenn auch mit Sicherheitsschleuse und Kameraüberwachung. Frauen und Kinder in Not müssten sich dann nicht mehr verstecken und könnten auch besucht werden.

hbi