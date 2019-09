Freie Fahrt durch die Unterführung Schwabacher Straße

FÜRTH - Sie sind endgültig Geschichte: Seit 2012 verengten provisorische Prallwände den Tunnel in der Schwabacher Straße. In den vergangenen Monaten hat die Bahn sie durch einen platzsparenden Rammschutz an den Brückenpfeilern ersetzt. Die Absperrungen, die für die Bauarbeiten nötig waren, lässt die Stadt heute früh ab 6 Uhr abbauen.

Weil es sich um einen „Zwischenzustand“ handelt, so die Stadt, wurden die neuen Markierungen in Gelb aufgebracht. © Foto: Johannes Alles



Freie Fahrt herrscht aber erst dann, wenn eine Firma im Lauf des Tages noch die restlichen Schutzstreifen auf der Asphaltdecke markiert hat.

Die Stadt will Radfahrern auf beiden Seiten der Unterführung mehr Platz geben und eine gefahrlosere Route zwischen Innen- und Südstadt schaffen. Im Tunnel wird deshalb künftig eine der ursprünglich zwei Spuren stadteinwärts entfallen; es bleibt also bei der Verengung, die Autofahrer wegen des Beton-Prallschutzes gewohnt waren. Weil es sich laut Rathaus um einen "Zwischenzustand" handelt, werden die Markierungen erst einmal in gelber Farbe aufgetragen.

Die Radstrecke knickt, aus der Unterführung kommend, zum einen Richtung Hauptbahnhof ab, zum anderen setzt sie sich auf der Schwabacher Straße entlang der Sparkasse bis zur Maxstraße fort. Eine Verkehrsinsel wurde deshalb in den vergangenen Wochen verschoben, um mehr Raum zu schaffen.

Gen Süden verlaufen die Schutzstreifen vorerst nur bis zur Karolinenstraße, in einem zweiten Schritt bis zur Johannisstraße, langfristig soll die ganze Schwabacher Straße damit versehen werden. Apropos langfristig: Wenn irgendwann auch Fahrbahndecken und Ampeln im Bereich der Unterführung erneuert werden, müssen sich Autofahrer noch einmal umstellen. Im Endzustand führt nur eine Spur nach Süden, zwei gehen Richtung Norden, von denen wiederum eine für Busse vorgesehen ist, die zum Bahnhof unterwegs sind.

