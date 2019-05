Fridays For Future: Fürther Demo startet um fünf vor zwölf

Die Aktivisten hoffen, dass die Europawahl zur Klimawahl wird - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zum zweiten Mal macht heute die Bewegung Fridays For Future auch in Fürth mobil: Die Protestaktion zum Schutz des Planeten ist Teil eines "globalen Klimastreiks" vor der Europawahl und beginnt um 11.55 Uhr, fünf Minuten vor zwölf.

Der Zeitpunkt sei wegen seines Symbolcharakters bewusst gewählt, sagt Anna Botzenhardt vom Fürther Fridays-For-Future-Bündnis. Schüler, Studenten und Auszubildende wollen Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft dazu bringen, das Ruder gewissermaßen im letzten Moment mit Maßnahmen wie einem Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2030 herumzureißen.

Kurz vor der Europawahl rufen FFF-Aktivisten dazu auf, diese zur Klimawahl zu machen. Man wolle "keine Partei in den Vordergrund rücken", so Botzenhardt, appelliere aber, am Sonntag wählen zu gehen und für den Klimaschutz zu votieren.

Vom Paradiesbrunnen ziehen die Demonstranten durch die Fußgängerzone über die Rathauskreuzung zum Sozialrathaus und von dort durch die Gustavstraße zum Grünen Markt, wo die Aktion endet. Im Anschluss fahren Klimaschutz-Aktivisten nach Nürnberg, wo um 15.30 Uhr am Weißen Turm demonstriert wird.

Botzenhardt und ihre Mitstreiter würden am liebsten tausend Menschen mobilisieren wie bei ihrer ersten FFF-Demo, freuen sich aber "über jeden, der kommt." Bundesweit drängt Fridays For Future darauf, dass immer mehr Städte den Klimanotstand ausrufen. In Fürth soll das heute noch nicht geschehen, sagt Botzenhardt, aber man habe es auf der Agenda.

