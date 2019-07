Frontal mit Postauto kollidiert: Biker in Langenzenn schwer verletzt

Maschine schleuderte anschließend in einen Gartenzaun - vor 52 Minuten

LAUBENDORF - Schwere Verletzungen zog sich am Montag in Langenzenn im Landkreis Fürth ein 64-jähriger Rollerfahrer zu. Der Biker prallte frontal mit einem Postauto zusammen und schleuderte dann in einen Gartenzaun. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Laubendorf ist am Montagmittag ein Rollerfahrer frontal mit einem Postauto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. © ToMa/Grau



Zu einem schweren Unfall kam es am Montagmittag im Langenzenner Ortsteil Laubendorf: Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 64-Jährige mit seinem Roller gegen 12 Uhr den Hügelauweg bergab in Richtung Ortsmitte. In einer leichten Linkskurve stieß der Biker aus noch ungeklärter Ursache plötzlich frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Post zusammen. Der Roller schleuderte nach der Kollision seitlich in einen Gartenzaun.

Der 64-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde nach seiner Erstversorgung per Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie Wolfgang Prehl, Sprecher der Polizei Mittelfranken, berichtete. Der 57-jährige Fahrer des DHL-Transporters zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, er kam ebenso ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufaufnahme gesperrt werden. Dabei kam es laut Polizei zu geringen Verkehrsbehinderungen. Aktuell laufen die Ermittlungen zur unklaren Unfallursache.

