Fahrrad-Polo, Blumenmädchen und "Kärwa to go": In Stein zog am Wochenende ein bunter Kärwa-Wurm durch die Straßen. Die Bundesstraße wird für diesen Anlass eigens gesperrt, damit sich der Umzug in Ruhe zum Festgelände bewegen kann. Örtliche Vereine ließen sich nicht lumpen: Die Sportvereine zeigten ihr Können indem sie während des Laufens Tischtennis oder Fahrrad-Polo spielten.

Stadeln kann Party, der Beweis ist nach Jahren, in denen der Kärwa-Umzug begeisterte, eigentlich nicht mehr notwendig. Auch in diesem Jahr sorgte das Event für Ekstase. Wir haben die Bilder - mit stolzen Pferden, Dirndl und einigen Paradiesvögeln.

Snookerstars zu Gast in Franken: Bei Paul Hunter Classic in der Fürther Stadthalle versenkten echte Profis die bunten Kugeln in den Löchern am Snookertisch. Insgesamt traten 16 Spieler in zwei Wettbewerben um 20.000 Euro Preisgeld an.