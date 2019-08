Für Rollator und Kinderwagen fehlt Platz im Bus

FÜRTH - Es wird oft eng in den Fürther Bussen: Mütter mit Kinderwägen und ältere Menschen mit Rollatoren merken, dass immer häufiger Stauraum fehlt. Die infra hat jetzt neue Busse mit mehr Platz bestellt.

Wer mit einem Kinderwagen den Bus nehmen will, findet in Stoßzeiten nicht immer gleich Platz und muss warten, bis ein weniger volles Fahrzeug kommt. Foto: Hans-Joachim Winckler



Eine junge Mutter mit Kinderwagen wartete dieser Tage an der Billinganlage schon eine geraume Weile auf den Bus. Als er kam, gab es für sie eine Enttäuschung: Das Fahrzeug war nicht nur mit Passagieren gefüllt, sondern auch mit anderen Kinderwagen und Rollatoren. Eine weitere Warte-Runde war die Folge.

Wer es eilig hat und nicht so gut zu Fuß ist, braucht als Busfahrgast ähnlich wie die junge Mutter in publikumsstarken Stoßzeiten in Fürth manchmal schon starke Nerven, um nicht zu verzweifeln. FN-Leserin Lore Heidner, die das Geschehen an der Billinganlage beobachtet hatte, stellt fest, dass immer mehr Senioren mit Rollatoren das Auto stehen lassen, um den Bus zu nehmen.

Dadurch wird der zeitweise ohnehin schon knappe Platz zusätzlich beengt. Weshalb sich die infra etwa keine Anhänger für die Vehikel der Fahrgäste zulegt, will Heidner nicht einleuchten. "Viel zu umständlich", urteilt Klaus Dieregsweiler, Leiter des infra-Verkehrsbetriebs, über diesen Lösungsansatz. Denn das Verstauen und Herausholen der Gerätschaften sei zu zeitaufwändig.

Allerdings verweist der Chef der städtischen Busflotte darauf, dass die infra bereits sieben Busse mit abkoppelbaren Personenanhängern im Einsatz hat. "Da ist auch viel Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren", sagt Dieregsweiler. Ihm ist jedoch nicht entgangen, dass immer mehr ältere Menschen mit dem Bus fahren. Um den Mangel an Stellfläche, etwa für Rollatoren, zu beheben, habe man bereits fünf neue Gelenkzüge und zwei einfache Busse mit einem zweiten Stellplatz geordert.

Noch heuer werden sie ausgeliefert, sofern die Hersteller die Termine einhalten. Der zusätzliche Stauraum ist genauso groß wie der bisherige an der hinteren Tür und befindet sich etwas weiter vorne. Dadurch gehen natürlich Sitzplätze verloren. Dieregsweiler: "Es ist nicht leicht, die Balance zwischen den Ansprüchen auf Sitzplatz und Stellfläche zu halten."

