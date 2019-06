Fürth bewegt sich: Angebot wird ausgeweitet

Kostenlose Sportangebote sind heuer noch umfangreicher - vor 2 Stunden

FÜRTH - Das offene Gesundheitsprojekt "Fürth bewegt im Sommer" bietet einige Neuerungen. Als vierter Stadtteil ist Ronhof zu den Schauplätzen hinzugekommen. Neu im Angebot ist außerdem: After Work Bewegung um 17 und 18 Uhr in der Innenstadt, Ronhof und Südstadt.

Kostenlos und unverbindlich können Gesundheitsbewusste wie hier beim Training an der Siebenbogenbrücke ihrer Fitness auf die Sprünge helfen.



Erstmals gibt es ferner zwei geführte Wanderungen am 22. Juni und 18. August. Ein gesundes Picknick lockt am 5. August. Und mit Bewegungsangeboten im Straßenraum beteiligt man sich am Tag der offenen Tür der Stadt Fürth und im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche am 22. September.

Vom heutigen Montag an bis 13. September werden damit in vier Stadtteilen offene, kostenlose Trainingsangebote auf die Beine gestellt. Zertifizierte Übungsleiterinnen präsentieren abwechslungsreiche Kurse. Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsamen Bewegen. Montags geht es in Übungseinheiten um 10 und 18 Uhr im Südstadtpark zur Sache. Mittwochs wird um 10 und 17 Uhr an der Siebenbogenbrücke trainiert. Donnerstags verwandelt sich die Friedensanlage in Ronhof um 10 und 17 Uhr in ein Freiluft-Fitnesszentrum und freitags geht es um 10 und 15 Uhr im Wiesengrund des Stadtteils Eigenes Heim rund.

Begleitete gemeinsame Spaziergänge für Senioren und weniger mobile Menschen stehen immer montags um 17 Uhr in der Südstadt auf dem Programm. Treffpunkt ist an der Rednitzbrücke des Dambacher Talübergangs. Freitags starten solche Rundgänge um 16 Uhr im Eigenen Heim im Wiesengrund.

Finanziert wird das Projekt aus dem Verfügungsfonds der Techniker Krankenkasse und aus Mitteln der Kooperationspartner.

Mehr Informationen und das aktuelle Programm gib’s unter www.fuerth-bewegt.de

