Fürth-Festival: Regen trübt die Stimmung kaum

Am Samstag kamen zahlreiche Zuhörer zu den Bühnen, um dem abwechslungsreichen Programm zu lauschen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Dunkle Wolken waren zwar ein beständiger Begleiter der Festival-Besucher, trotzdem kamen viele zu den Bands - wenngleich die Massen, die am Freitag dem Gnadenlos Grand Prix lauschten, ausblieben.

Auf dem Kirchenplatz groovte am Samstag Aga Labus. © Hans-Joachim Winckler



Deutlich kleiner als das Bardentreffen Ende des Monats aber dafür heimeliger: Das 22. Fürth Festival hat am Wochenende als stressfreie Alternative zum Nürnberger Massenauftrieb die Kleeblattstadt in einen Musikpavillon verwandelt. Durchwachsen wie das Wetter war auch das Angebot: Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei.

Zwischen dem familiären Länderfestival am Hallplatz und der großen Sause auf der Freiheit war genug Platz für Zwischentöne. Mit ihren von Bars und Imbissständen flankierten Biertischgarnituren ist die Freiheit als Treffpunkt allemal einladender als die Stehgalerie des Nürnberger Hauptmarkts.

"Ich komme lieber nach Fürth", sagte eine Frau aus der Nachbarstadt, die aufs Fürth-Festival schwört. Etliche Besucher zog es jedoch aus dem Rummel im Fokus der Lautsprecher ins grüne Umfeld, wo sie noch genug mitbekamen vom Bühnengeschehen. Das Milchhäusle in der Adenaueranlage bekam dadurch ebenso Zulauf wie die geöffneten Imbissstände des neuen Wochenmarkts. Gegenüber dem vollen Haus beim Gnadenlos Grand Prix am Eröffnungsabend hatten sich die Reihen am Samstag schon etwas gelichtet - was aber auch am Regen lag, der immer wieder vom Himmel kam.

Dicht gedrängt feierten die Metal-Fans am Grünen Markt Bands wie "Ozzifield" um Sänger Henning Wanner, der spektakulär in den Fußstapfen von Ozzy Osbourne wandelt. Auch um die "Steel Roses", die ihren Auftritt bereits am späteren Nachmittag hatten, scharte sich bereits ein bunt gemischtes Publikum. "Hier in Fürth waren wir noch nie", rief Frontfrau Tani Rox nach einem Scorpions-Klassiker in ihr Mikro. "Was für eine wunderschöne Stadt!" Ein Eindruck, der vielleicht auch an der dramatischen Wolkenformation lag, die sich über dem Kirchturm von St. Michael zusammengeballt hatte und aus der es auch immer wieder Tropfen fielen.

Nicht ganz so lauschig wie am Grünen Markt war die Bühne am Hallplatz – was vor allem an den angrenzenden Bauzäunen lag, die die Baustelle am Franz-Josef-Strauß-Platz abriegelten. Ein paar versprengte Zuhörer hatten Stellung vor der Band "Von Weiden" bezogen, einige übten sich in zaghaften Tanzschritten zu den Balkan-Klängen. Verwaist dagegen die nassen Biertische, die auch zu weit entfernt von der Bühne platziert waren.