Fürth im Bann der Klassik: Musikgenuss im Stadtpark

Viele Besucher beim Classic Day for Kids und der Classic Night - vor 58 Minuten

FÜRTH - Beim Classic Day for Kids und der Classic Night kamen am Wochenende kleine und große Fans der klassischen Musik im Fürther Stadtpark voll auf ihre Kosten. Am Samstagabend begeisterten die Prager Smetana Philharmoniker unter Hans Richter das Open Air-Publikum, während sich am Sonntag die jungen Zuhörer selbst kreativ betätigen konnten. Wir haben die Bilder!

Die Prager Smetana Philharmoniker unter Hans Richter sorgten für melancholische Klänge im Stadtpark. © Jürgen Petzoldt



Mit dem Classic Day for Kids sind die Pfingstferien in Fürth kreativ ausgeklungen. Auf der Liegewiese am Stadtparkweiher konnten Kinder malen, modellieren, experimentieren und musizieren. Dazu unterhielten kindgerecht das Orchester Ventuno und die Saxonauten der Musikschule Fürth.

Am Vorabend hatten die Prager Smetana Philharmoniker unter Hans Richter das Open Air-Publikum im Fürther Stadtpark mit einer romantischen Liebesnacht in Klängen begeistert.

Wegen der unsicheren Wetterlage war das zeitgleiche Open Air mit den Nürnberger Symphonikern unter ihrem neuen Dirigenten Kahchun Wong im Zirndorfer Zimmermannspark auf Sonntagabend verschoben worden.

