Fürther Politiker zu Nahles: "Unausweichlich und überfällig"

FÜRTH - SPD-Politiker aus Fürth und dem Landkreis zeigen sich vom Rücktritt der SPD-Parteichefin und Fraktionsvorsitzenden wenig überrascht.

Oberbürgermeister Thomas Jung ist ebenso erleichtert über die Entwicklung wie deutlich in seinem Urteil: "Das war eine unausweichliche und überfällige Entscheidung", sagt er auf FN-Anfrage. Er bewundere zwar die Fachkompetenz von Andrea Nahles in vielen Bereichen; aber spätestens seit dem Zitat "Jetzt kriegen sie in die Fresse" – mit Blick auf politische Gegner geäußert – habe sie sich "so negativ ins Bewusstsein der Deutschen eingeprägt, dass nichts mehr zu retten war".

Eine Lösung der Probleme indes sieht der Fürther Rathauschef in Nahles’ Rücktritt nicht – und wer jetzt an ihrer Stelle die Spitzenpositionen bei den Sozialdemokraten übernehmen soll, das wisse er auch nicht. Jung scheint es inzwischen auch einerlei zu sein: "Ich habe mich längst damit abgefunden, dass ich auf Berlin nicht hoffen kann und mit Gegenwind von dort rechnen muss."

Harry Scheuenstuhl, SPD-Vorsitzender im Landkreis Fürth, war wenig überrascht vom Rückzug: "Ich habe es erwartet. Die Partei muss auf Ergebnisse schauen und nicht darauf, ob jemand mit Herzblut dabei ist." Es sei Nahles nicht gelungen, beim Wahlvolk anzukommen. Auch er zeigt sich ratlos in der Frage, wer jetzt übernehmen soll, dafür sei er auch "zu weit weg von Berlin". Ihn treibt etwas ganz anderes viel stärker um: "Wir müssen nun ernsthaft in Erwägung ziehen, dass die GroKo platzt", sagt Scheuenstuhl.

"Es war der richtige Schritt", findet auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger. Angesichts der katastrophalen Wahlergebnisse sei in der Partei kein Rückhalt mehr vorhanden. Für Andrea Nahles persönlich finde er es "schlimm, denn sie trägt nicht die Alleinverantwortung", gibt sich Träger diplomatisch.

Er rate Fraktion und Partei nun zur Besonnenheit. "Ich halte es für das Beste, einen Übergangskandidaten zu installieren, auch um Zeit zum Durchatmen zu haben." Die SPD sei "gut beraten, außerdem über die Fortsetzung der GroKo nachzudenken". Halte die Union an "ihrer Blockadehaltung bei den Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Grundrente", fest, dann mache die Fortsetzung der Koalition "keinen großen Sinn mehr".

Das sieht Matthias Dornhuber, Chef der SPD in Fürth, nicht anders. Er verweist auf die vielen Ansätze, die seine Partei habe, wie ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz oder eine Grundsicherung zur Bekämpfung von Kinderarmut – die aber von der Union beharrlich blockiert würden.

"Wir haben ein Projekt für dieses Land", glaubt Dornhuber – doch es gelinge der SPD einfach nicht, es der Öffentlichkeit zu vermitteln. Das müsse der oder die Neue nun besser machen. Und wer soll’s machen? Auch Dornhuber will keine Namen nennen, findet aber: "Es muss ein frisches, unverbrauchtes Gesicht sein."

