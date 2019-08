Fürther Radverbindung: Verkehrsinsel ist im Weg

Die Arbeiten für die neue Route in der Schwabacher Straße beginnen diesen Montag - vor 35 Minuten

FÜRTH - Eine neue Verbindung soll für Radler eine Route schaffen, auf der sie durch die Bahnunterführung der Schwabacher Straße zwischen Innen- und Südstadt verkehren können. Zu diesem Zweck entstehen links und rechts Schutzstreifen in der Unterführung sowie davor und danach.

Von der Südstadt aus soll die Radstrecke durch die Bahnunterführung (im Hintergrund) an der östlichen Seite der Schwabacher Straße entlang bis zur Maxstraße führen. Dabei ist jedoch die Verkehrsinsel (vorne) im Weg. © Foto: Wolfgang Händel



Richtung Innenstadt wird die Radstrecke allerdings nur auf einer Seite, der Ostseite der Schwabacher Straße entlang der Sparkasse, bis zur Maxstraße weitergeführt. Dort ist die bestehende Verkehrsinsel an der Abzweigung zur Straße An der Post im Weg. Sie muss deshalb verschoben werden. Damit beginnt die Stadt am Montag.

Die Arbeiten daran und an den neuen Markierungen werden laut kommunalem Tiefbauamt bis Donnerstag, 5. September, dauern. In dieser Zeit steht stadtauswärts ab der Maxstraße nur eine Fahrspur in Richtung Süden zur Verfügung. Von der Südstadt kommend ist es nicht möglich, geradeaus in Richtung Maxstraße zu fahren. Der Verkehr kann nur nach links in die Theresienstraße und nach rechts Richtung Post und Hauptbahnhof fließen.

Die gute Nachricht: Alle Arbeiten – die der Stadt und auch die bereits laufenden der Deutschen Bahn an den Prallschutzanlagen der Unterführung – sollen bis zum 13. September beendet sein.

hän