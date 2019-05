Fürther Stadtrundgänge: Von Großbürgern und Arbeitern

Der Verein Geschichte für Alle bietet auch 2019 viele spannende Führungen an - vor 8 Minuten

FÜRTH - Zu geschichtsträchtigen Orten der Kleeblattstadt führt auch in diesem Jahr der Verein Geschichte für Alle. Neu ist ein Spaziergang durch Fürths Prachtstraßen.

So sah die Hornschuchpromenade um das Jahr 1913 aus. © Geschichte für Alle



So sah die Hornschuchpromenade um das Jahr 1913 aus. Foto: Geschichte für Alle



Das Landesamt für Denkmalpflege lässt keine Zweifel zu: Die Königswarterstraße und ihr Zwilling, die Hornschuchpromenade, seien "in der beinahe lückenlos erhaltenen Geschlossenheit eines der eindrucksvollsten gründerzeitlichen Stadtquartiere Bayerns und Deutschlands".

Mit diesem Zitat der Denkmalschutzbehörde weist der Verein Geschichte für Alle auf diese neue Führung in seinem Programm 2019 hin: "Prachtvolles Fürth – Großbürgerliche Promenade, beeindruckende Architektur". In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu: "Die Häuser des wohlhabenden Bürgertums zeigen mit prächtigen Sandsteinfassaden, üppig geschmückten Hauseingängen, großzügigen Wohnungen mit kostbaren Stuckdecken, was um die Wende zum 20. Jahrhundert Fürth so prachtvoll gemacht hat." Die Gebäude entlang der Trasse der ersten deutschen Eisenbahn seien herausragende Beispiele des Historismus und des Jugendstils.

Deutlich wird bei diesem zweistündigen Rundgang auch, dass Denkmalschutz eine nicht immer unproblematische Aufgabe ist. Die nächsten Termine: 19. Mai und 7. Juli. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Kiosk an der Ecke von Jakobinenstraße und Hornschuchpromenade. Karten zu 8 bzw. 7 Euro gibt es vor Ort.

Insgesamt bietet der rührige Verein in diesem Jahr in Fürth ein halbes Dutzend unterschiedlicher Führungen – unter anderem in die Altstadt und auf den jüdischen Friedhof – oder auch den kulinarischen Rundgang "Schmeckt’s? Bassd scho!" an. Wieder ins Programm geholt hat man "Die Stadt der Arbeit – Fürth im 19. Jahrhundert" am 26. Mai und 28. Juli (Treffpunkt: 14 Uhr am Kohlenmarkt). Die Teilnehmer erfahren in den zwei Stunden viel darüber, wie aus dem Marktflecken Fürth eine aufstrebende Industriestadt wurde. Die Einwohnerzahl stieg von 1800 bis 1900 um 430 Prozent, die Herstellung von Spiegeln und Maschinen nahm ebenso einen ungeheuren Aufschwung wie das Brauereiwesen und Metallschlägereien. Die Führung erzählt dabei von Hochzeitslotterien, Bieraufständen, Dampf- und Wannenbädern, Fressvereinen und anderen spannenden Geschichten.

Das aktuelle Programm des Vereins liegt an vielen öffentlichen Stellen in Fürth, Nürnberg, Erlangen und Bamberg aus, beispielsweise bei den Tourist-Informationen, in Buchhandlungen und Kultureinrichtungen. Im Internet ist es unter www.geschichte-fuer-alle.de abrufbar.

Alle Führungen können auch für Gruppen an einem Wunschtermin gebucht werden.

Johannes Alles