Sieben Durchgänge lieferten sich die beiden Kontrahenten Barry Hawkins und Kyren Wilson beim Finale des Snooker-Turniers des Paul Hunter Classic 2019 in der Stadthalle in Fürth.

Kärwalaune im Doppelpack gab's am Wochenende in Fürth: Beim Kirchweih-Umzug in Unterfürberg legten sich die Mädels und Jungs ordentlich ins Zeug: Kutschen, Oldtimer und die wildesten Kostüme - für die Besucher war jede Menge Gaudi geboten.

Fahrrad-Polo, Blumenmädchen und "Kärwa to go": In Stein zog am Wochenende ein bunter Kärwa-Wurm durch die Straßen. Die Bundesstraße wird eigens gesperrt, damit sich der Umzug zum Festgelände bewegen kann. Örtliche Vereine ließen sich nicht lumpen: Die Sportvereine zeigten ihr Können, indem sie während des Laufens Tischtennis oder Fahrrad-Polo spielten.