Fürths Sommernachtsball: Venezianischer Zauber im Juli

Am 20. Juli lädt die Comödie in den Stadtpark ein - Ein Sternekoch macht mit - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein edler Restaurantbereich im Fontänenhof mit Sternekoch Alexander Herrmann als Gastgeber, etliche Tanzflächen, eine Disko auf der Freilichtbühne, Biergärten, Zigarrenlounge, Bars sowie kunstvoll arrangierte Lichtensembles werden das 16-Hektar-Areal am 20. Juli in einen Ballgarten verwandeln.

Der Rhythmus, wo man mit muss: Im Stadtpark kommen zig Tanzbeine — wie hier bei der 17. Auflage 2017 — an die frische Luft. Der Vorverkauf für den Ball hat begonnen. © Foto: Horst Linke



"Venezianische Nacht" lautet das Motto der 18. Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden Balles — italienische Überraschungen inklusive. Schönes Wetter vorausgesetzt, rechnet die Comödie auch heuer wieder mit mehreren Tausend Besuchern.

Und die kommen erfahrungsgemäß besonders gern, weil es sich zu Live-Musik unter freiem Himmel prima tanzen lässt. Auf der Hauptfläche beim Stadtparkcafé macht sich abermals die Thilo Wolf Big Band ans Werk, Gospel, Blues und Sinatra-Klassiker serviert James Williams mit seiner Band "All That" auf Bühne 2 — und für Fans etwas sanfterer Töne gibt es italienische Kompositionen im Rosengarten. Auch die Auferstehungskirche ist wieder Teil des Balles, mit Orgelmusik, gespielt von Hauskantorin Sirka Schwartz-Uppendieck. Dass außerdem die Ball-Gastgeber Volker Heißmann und Martin Rassau komödiantisch im Großeinsatz sind, versteht sich ohnehin von selbst.

Zwischendurch kann man es sich gut gehen lassen bei Wein, Bier, Imbiss oder dem Fünf-Gang-Ballmenü, das Alexander Herrmann in der "Hermann Lounge" anrichtet und das mit Eintritt und Weinbegleitung 199 Euro kostet. Auf die Feinschmecker unter den Ballgästen warten unter anderem geflämmter Saibling und Tranchen vom gesmoakten Roastbeef.

Ein echter Star – 2017 kam immerhin Dynelle Rhodes von den Weather Girls, die mit ihrer Stimmgewalt die Pegnitz zum Beben brachte – ist heuer nicht geladen. Dafür kann man nach dem obligatorischen Mitternachts-Feuerwerk heuer erstmals weiterziehen zur "After Ball Party" im Club Frieda in der Gustav-Schickedanz-Straße; Ballkartenbesitzer haben freien Eintritt.

Wer keine unangenehme Überraschung am Eintrittsportal vor der Auferstehungskirche erleben will, sollte auch heuer die Kleiderordnung beachten: Damen im Abendkleid, Herren in Anzug, Hemd und Krawatte. Sollte das Wetter am 20. Juli übrigens nicht balltauglich sein, wird die Sause um eine Woche auf den 27. Juli verschoben.

Eintritt ist ab 17 Uhr, das offizielle Programm beginnt um 19 Uhr. Flanierkarten kosten im Vorverkauf 79, an der Abendkasse 85 Euro. Für Besucher bis 25 Jahren gibt es Karten zum Preis von 25 Euro.

Reservierungen und Infos unter Tel. 7 49 34 27 und www.sommernachtsball.org — dort steht auch die detaillierte Menüfolge der "Herrmann Lounge".

Peter Budig