Am Samstag drehte sich an der Fürther Freiheit alles um den Läufernachwuchs: Schon die Ein- und Zweijährigen gingen am Vormittag an den Start, am frühen Nachmittag zeigten dann die Großen ihr Können auf der 2800-Meter-Strecke.

Am Donnerstag fand der Himmelfahrts-Gottesdienst wie auch schon in den vergangenen Jahren auf dem Fürther Solarberg statt. Die Besucher der Messe erwartete ein beeindruckender Ausblick auf die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, den Rhein-Main-Donau-Kanal, den Zenngrund, die Auen des Regnitztales und Vach mit seiner Wehrkirche St. Matthäus. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den Bläserinnen und Bläsern des Posaunenchors von St. Matthäus Vach.

Ehrung in München, CSU-Pressekonferenz in Nürnberg und am Ende: Wilhermsdorf. Einmal mehr hatte Markus Söder alle Hände voll zu tun. Am Mittwochabend stand dann ein besonderer Termin zum Ausklang in der Region inklusive Bierprobe an - hier kommen die Bilder.