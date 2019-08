Überall in Fürth herrscht an diesem Wochenende Kärwa-Laune: In Unterfürberg wurde die fünfte Jahreszeit natürlich traditionell mit einem Kärwa-Umzug gefeiert. Dabei legten sich die Mädels und Jungs ordentlich ins Zeug: Kutschen, Oldtimer und die wildesten Kostüme - für die Besucher bot der Anblick jede Menge Gaudi.

Stadeln kann Party, der Beweis ist nach Jahren, in denen der Kärwa-Umzug begeisterte, eigentlich nicht mehr notwendig. Auch in diesem Jahr sorgte das Event für Ekstase. Wir haben die Bilder - mit stolzen Pferden, Dirndl und einigen Paradiesvögeln.

Snookerstars zu Gast in Franken: Bei Paul Hunter Classic in der Fürther Stadthalle versenkten echte Profis die bunten Kugeln in den Löchern am Snookertisch. Insgesamt traten 16 Spieler in zwei Wettbewerben um 20.000 Euro Preisgeld an.