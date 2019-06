Beim "Classic Open Air for Kids" konnten die Kleinsten im Fürther Stadtpark am Sonntag den Klängen von Violine und Co. lauschen. Dabei zauberten die kleinen Zuhörer kreative Gemälde. © Markus Kohler

