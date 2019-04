Geld für Lastenräder

Das neue Förderprogramm der Stadt Fürth startet heute - vor 36 Minuten

FÜRTH - Die Stadt Fürth gewährt ab sofort Zuschüsse zur Anschaffung von Lastenfahrrädern. Der Fördertopf ist mit 10 000 Euro jedoch nicht gerade üppig gefüllt. Wer nicht leer ausgehen möchte, sollte sich beeilen.

Bei der Radmesse 2017 sorgte ein Lastenradtreffen für Aufsehen – mit dabei war auch das Leihrad, das man bei Velomondial kostenlos ausleihen kann (nicht im Bild).



Alternative Verkehrskonzepte zählen angesichts der Schadstoffbelastungen und der Bemühungen um Umweltschutz und eine gute Lebensqualität zu den Zukunftsthemen der Städte. Ein Baustein für mehr Nachhaltigkeit ist dabei die Nutzung von Lastenfahrrädern.

Um ihre Verbreitung in der Kleeblattstadt zu fördern, hat der Stadtrat beschlossen, die Anschaffung der Transportmittel mit bis zu 1000 Euro zu bezuschussen. Dazu treten am heutigen Mittwoch zwei Richtlinien in Kraft, die das weitere Vorgehen regeln. Sie gelten für Lastenfahrräder ohne E-Motor (gefördert mit bis zu 500 Euro) und elektronische Lastenpedelecs (gefördert mit bis zu 1000 Euro), die ab heute erworben werden. Geförderte Räder müssen mindestens zwei Jahre lang vom Antragsteller selbst genutzt werden.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, eingetragene Vereine, Stiftungen, Genossenschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts, kleine und mittlere Unternehmen und freiberuflich Tätige mit Wohn- oder Firmensitz im Stadtgebiet. Gegen Kaution und Spende kann man sich in Fürth bereits ein privat gestifetetes Lastenrad bei Velomondial in der Gebhardtstraße 37 ausleihen.

Die Grünen, die das Förderprogramm mit einem Antrag im Stadtrat Ende vergangenen Jahres angestoßen haben, rechnen damit, dass der Fördertopf innerhalb kürzester Zeit ausgeschöpft ist. Denn die Zuschüsse würden nach dem Prinzip vergeben: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Förderanträge, die zusammen mit weiteren Informationen unter www.fuerth.de/fahrradstadt zu finden sind, können ab heute beim Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Königsplatz 1, 90762 Fürth eingereicht werden. Näheres unter Tel. (0911) 974 1895.

Volker Dittmar