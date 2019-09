Grafflmarkt: Fürth räumt aus

Trödel, Krimskrams und allerlei Plunder kommen am 13. und 14. September auf die Straße. - vor 58 Minuten

FÜRTH - Am übernächsten Wochenende graffeln die Fürther wieder, was das Zeug hält – und das schon zum 85. Mal. Nicht mehr zur Marktfläche gehört wegen des geplanten Hotelneubaus der Paisleyplatz.

Bei der jüngsten Auflage des geselligen Treibens im Juni war das Sammelsurium in der Altstadt wieder ein Publikumsmagnet. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit von der Partie sind wieder Gustavstraße, Waagplatz und Waagstraße, Kirchenplatz, ein Teil der Königstraße, Geleitsgasse, Löwenplatz und Grüner Markt.

Neben den Verkaufsständen, für die vorab eine Platzkarte erworben werden muss, gibt es frei belegbare Flächen in der Geleitsgasse und am Löwenplatz. Städtische Mitarbeiter kassieren dort vor Ort am Freitag und Samstag die Gebühr von täglich 5,50 Euro pro beanspruchten Quadratmeter in bar. Hier gilt das Prinzip der Selbstreservierung, die Stadt nimmt keine Platzvergaben oder -zuteilungen vor. Die Verkaufsflächen werden mit einem Band mit aufgedrucktem Kleeblatt und Schriftzug "Stadt Fürth" am Donnerstagvormittag ausgewiesen. Alle anderen Markierungen haben keine Gültigkeit und werden von den städtischen Mitarbeitern entfernt.

Der Kirchenplatz ist als Kindergrafflfläche für Mädchen und Jungen bis maximal 14 Jahre reserviert. Hier ist lediglich der ebenerdige Verkauf – zum Beispiel von einer Decke aus – von kindertypischen Artikeln gestattet.

Am Freitag, 13. September, werden Gustavstraße, Marktplatz sowie Waagstraße und -platz bereits ab 8 Uhr gesperrt, die als Marktbereich ausgewiesenen Straßen und Plätze für den gesamten Durchgangsverkehr dann ab 12 Uhr.

Im Anschluss dürfen nur noch Platzkarteninhaber (bis 14 Uhr) zum Entladen ihrer Fahrzeuge auf das Marktgelände fahren oder Anlieger mit einer gültigen Ausnahmegenehmigung, die das Straßenverkehrsamt, Schwabacher Straße 170, ausstellt. Insbesondere die Bereiche rund um den Markt werden von der Polizei verstärkt überwacht.

Die Stadt kontrolliert

Der Verkauf auf dem Grafflmarkt ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr erlaubt. Die Aufbau- (Freitag von 12 bis 14 Uhr) und Abbauzeiten (Samstag von zirka 15 bis 16.30 Uhr) sind zwingend einzuhalten, teilt die Stadt mit. Insbesondere in der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) werden aus Lärmschutzgründen und zum Schutz der Anwohnerschaft keine Auf-, Ab- oder Umbauarbeiten geduldet.

Das Rathaus kündigt zudem an, die im Vorverkauf zugeteilten Standplatzgrößen an beiden Markttagen zu kontrollieren. Wer sie nicht einhält, muss seinen Stand zurückbauen oder entsprechend der Zusatzfläche nachzahlen.

fn