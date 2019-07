Großalarm in Oberasbach: Sechs Verletzte nach Feuer - 200 Kräfte im Einsatz

OBERASBACH - Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Feuerwehr rückte am frühen Samstagabend in ein Oberasbacher Seniorenheim aus. Zunächst waberte Qualm aus den Fenstern der Einrichtung, dann flammte ein Feuer in einer Zwischendecke auf. Weit über 200 Retter sind im Einsatz.

Unter anderem mit einer Drehleiter brachte die Feuerwehr die Bewohner aus dem Altenheim. Foto: NEWS5 / Oßwald



Noch ist unklar, was genau in einem Oberasbacher Seniorenheim geschah und warum der Brand ausbrach. Die Feuerwehr rückte jedoch vorsorglich mit einem Großaufgebot an. Retter mit schwerem Atemschutz durchkämmten das Gebäude nach Glutnestern, währendessen wurden mit der Drehleiter mehrere Bewohner des Heimes evakuiert.

Das Feuer, das erklärte die Einsatzleitung auf nordbayern.de-Nachfrage vor Ort, sei im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. "Es breitete sich aus und es kam zu einer massiven Rauchentwicklung", sagte ein Sprecher. Besonders der Brand in einer Zwischendecke machte dabei Probleme.

Sechs Menschen seien bei dem Feuer verletzt worden, der Rettungsdienst betont aber, dass es sich dabei eher um eine Vorsichtsmaßnahme und leichte Rauchgasvergiftungen handelt. Im rechten Flügel des Seniorenheimes in der Stiftstraße sind rund 60 Personen untergebracht, sie alle wurden evakuiert. Dabei setzte die Feuerwehr unter anderem zwei Drehleitern ein, mit denen die Menschen aus dem Gebäude transportiert wurden.

"Es war ein logistischer Kraftakt", sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes. Die Bewohner, die teils nicht mehr mobil und besonders pflegebedürftig sind, werden unter anderem in der Turnhalle eines nahegelegenen Gymnasiums untergebracht und dort von den Rettern betreut. Insgesamt seien 120 Kräfte der Rettungsdienste mit gut 30 Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch Experten aus dem Katastrophenschutz. Die Feuerwehr steuerte zusätzlich 105 Retter bei, alle umliegenden Freiwilligen sowie die Nürnberger Berufsfeuerwehr wurden nach Oberasbach beordert. Auch die Oberasbacher Bürgermeisterin ist vor Ort.

