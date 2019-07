Gymnasium Stein: Klimaneutrale heiße Würstchen

Praktischer Physikunterricht in der 8. Jahrgangsstufe - vor 10 Minuten

STEIN - Steiner Gymnasiasten bauten im Physikunterricht einen Solarkocher, der den praktischen Abschlusstest glänzend bestand.

Aus Pappe und Spiegelfolie fertigten die Achtklässler mit Referendar Martin Rabenbauer (hinten rechts) einzelne Segmente, die sie zu einem großen Parabolspiegel zusammensetzten. Er bündelt das Sonnenlicht in einem Punkt. Für den Praxistest wurde genau an diesem Punkt der Kochtopf mit den Würstchen montiert. © Gymnasium Stein



Aus Pappe und Spiegelfolie fertigten die Achtklässler mit Referendar Martin Rabenbauer (hinten rechts) einzelne Segmente, die sie zu einem großen Parabolspiegel zusammensetzten. Er bündelt das Sonnenlicht in einem Punkt. Für den Praxistest wurde genau an diesem Punkt der Kochtopf mit den Würstchen montiert. Foto: Gymnasium Stein



Der Klimawandel beschäftigt nicht nur die Fridays-for-Future- Demonstranten, sondern auch Achtklässler des Steiner Gymnasiums während des Physikunterrichts: Würstchen klimaneutral erhitzen, das macht der von ihnen gebaute Solarkocher möglich.

In den Klassen 8 a und 8 b ging es um die Wertschätzung des Rohstoffs Energie. Gemeinsam mit Studienreferendar Martin Rabenbauer erarbeiteten sie sich die Grundlagen und alles Wissenswerte rund um den Bau eines Solarkochers.

Bei dem Gerät handelt es sich im Wesentlichen um einen Spiegel, der in der Lage ist, das einfallende Sonnenlicht in einem Punkt zu bündeln. Nur mit der Kraft der Sonne sollte das Wasser in einem Topf auf möglichst hohe Temperaturen gebracht werden. Das Projekt machte den Schülern den Luxus von fließend-heißem Wasser deutlich. Und es zeigte ihnen, wie wichtig der sorgsame Umgang mit Energie und Umwelt ist.

Neben den physikalischen Grundlagen experimentierten die Mädchen und Jungen mit dem Material, der Beschaffenheit des Topfes, der Form des Spiegels, dem Einfallswinkel der Sonne und der Reflexionsfähigkeit verschiedener Spiegelmaterialien. Sie entschieden sich schließlich, aus Pappe und Spiegelfolie mehrere Segmente anzufertigen und sie zu einem großen Parabolspiegel zusammenzusetzen. Die Materialbeschaffung hat der Bauhaus-Markt unterstützt.

Krönender und leckerer Abschluss war der praktische Test auf dem Schulgelände. Bei Sonnenschein erhitzten sich Wasser und Würstchen im Topf auf mehr als 70 Grad. Bei den aktuellen Hitzerekorden wären es sicher ein paar Grad mehr geworden.

fn