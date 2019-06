Hardenberg-Gymnasium schwitzt für die gute Sache

Mit einem Spendenlauf hat sich die Fürther Schule fürs SOS-Kinderdorf engagiert - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Hardenberg-Gymnasium in der Fürther Südstadt ist seit einigen Tagen offizielle Partnerschule des Vereins SOS-Kinderdorf, der sich in 133 Ländern dafür einsetzt, Mädchen und Jungen ein sicheres Zuhause zu geben. Nun hat die Schule mit dem sportlichen Einsatz in großem Stil für die Unterstützung des guten Zwecks gesorgt.

900 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen schnürten auf dem Gelände des TV 1860 die Laufschuhe, um zu helfen. © Hardenberg-Gymnasium



900 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen schnürten auf dem Gelände des TV 1860 die Laufschuhe, um zu helfen. Foto: Hardenberg-Gymnasium



Auf Betreiben des rührigen Arbeitskreises Soziales Engagement am Gymnasium hatten Referentinnen von SOS-Kinderdorf-Campus, dem Schülerprogramm der Organisation, schon im vergangenen Schuljahr an Unterrichtseinheiten teilgenommen. Schnell war klar, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll. Die Bemühungen mündeten in den Spendenlauf auf dem Gelände des TV 1860 in Dambach am Tag vor den Pfingstferien.

900 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen sowie 20 Lehrkräfte nahmen daran teil, schwitzten und hechelten für benachteiligte Kinder. Alle anderen Schüler und Pädagogen halfen an den Verpflegungsstationen, als Streckenposten oder bei der Organisation des Begleitprogramms.

900 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen schnürten auf dem Gelände des TV 1860 die Laufschuhe, um zu helfen. © Foto: Hardenberg-Gymnasium



900 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen schnürten auf dem Gelände des TV 1860 die Laufschuhe, um zu helfen. Foto: Foto: Hardenberg-Gymnasium



Alle zusammen liefen stolze 5700 Kilometer, die Spendenzusagen belaufen sich auf knapp 20 000 Euro. Gespannt warten die Organisatoren der SMV und des Arbeitskreises jetzt darauf, wie viel der zugesagten Summe tatsächlich eingeht und was schließlich an SOS-Kinderdorf übergeben werden kann. Stattlich dürfte der Betrag auf jeden Fall sein.

fn