Was war das für eine Nacht in Franken: Zahlreiche Unwetter sorgten für Bilder der Verwüstung in der gesamten Region. Am Tag danach wird klar: Es sind Schäden in Millionenhöhe. Einen Lichtblick gab es dann aber doch: In Fürth verzauberte ein Regenbogen auf magische Art und Weise den fränkischen Himmel. Wir haben die schönsten Bilder unserer User gesammelt!