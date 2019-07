Heimatschätze helfen den Direktvermarktern

Den Vertrieb der Produkt-Pakete aus dem Fürther Land übernimmt jetzt die Hofladenbox. - vor 10 Minuten

STEIN - Wer bäuerliche Familien im Landkreis Fürth unterstützen, regionale Kreisläufe stärken und obendrein fair zu Natur und Tieren sein will, der kann als Landkreisbürger mit dem bewussten Einkauf von Lebensmitteln ein Zeichen setzen. Die Initiative "Gutes aus dem Fürther Land" bietet mit den "Heimatschätzen" den idealen Einstieg.

Birgit Wegner (links) und Mareike Schalk von der Hofladenbox packen die Lebensmittel zusammen und stellen sie direkt zu oder verteilen sie an Abholstationen. © Foto: Petra Fiedler



Birgit Wegner (links) und Mareike Schalk von der Hofladenbox packen die Lebensmittel zusammen und stellen sie direkt zu oder verteilen sie an Abholstationen. Foto: Foto: Petra Fiedler



"Als Kostprobe oder Geschenk zeigen die Heimatschätze die Vielfalt unserer Region", betonte Landrat Matthias Dießl. Die drei Varianten "Frühstücksperlen", "Feierabendgold" und "Vorratsdiamanten" wurden nun erneut in den Mittelpunkt gerückt. Seit dem Verkaufsstart im März 2017 sind rund 850 "Heimatschätze" verkauft worden. Deren Zusammensetzung und Verteilung hatte bisher der Gonnersdorfer Haselnussbauer Martin Stiegler übernommen.

Die Nachfrage steigt

Weil jedoch die Nachfrage stetig steigt und Stiegler auf seinem Hof ohnehin nicht über Arbeitsmangel klagen kann, hat die "Hofladenbox" jetzt die Logistik übernommen. Auch diese — vom Freistaat und der EU geförderte — Initiative bietet Verbrauchern eine Möglichkeit, direkt und ohne Zwischenhandel landwirtschaftlich produzierte Lebensmittel zu kaufen.

Während Kunden die Hofladenbox individuell im Internet zusammensetzen können, sind die "Heimatschätze" konfektioniert. "Sie sind ein ideales Geschenk und passen zu jedem Anlass", meint Dießl, der offen gesteht: "Von ihnen können wir gar nicht genug verkaufen." Grund: Die darin zusammengestellten Produkte stünden für Transparenz, kurze Wege und eine sinnvolle Art der Verpackung.

Für Dießl, Frontmann der Initiative "Gutes aus dem Fürther Land", spielt Nachhaltigkeit auch bei der Verpackung eine Rolle. "Feierabendgold" wird in einer wiederverwendbaren Holzkiste geliefert, die "Frühstücksperlen" und die "Vorratsdiamanten" sind in wiederverwendbare Stofftaschen verpackt. Auch sie sind mit den Siegeln von Fairtrade, GOTS und Blauem Engel zertifiziert und tragen den Aufdruck "Mein Heimatschatz". Der Verbraucher wisse einfach, was er mit den "Heimatschätzen" bekommt, sagt Dießl.

Neun Direktvermarkter aus dem Landkreis stellen für die Heimatschätze Produkte zur Verfügung. Birgit Wegner und Mareike Schalk von der Hofladenbox packen die Lebensmittel am Standort in Stein zusammen und senden sie entweder direkt zu oder lassen sie an die vielen Abholstationen der Hofladenbox liefern.

"Wir wünschen uns natürlich, dass die Waren von kleinen Höfen und Betrieben noch mehr nachgefragt werden", sagt Birgit Wegner. Sie ist sich sicher, dass vor allem die Weihnachtszeit den Umsatz anschieben wird. Landrat Dießl ergänzt: "Der Kauf hat nur Vorteile." Einkommenssicherung für die Betriebe, saubere Produkte, deren Herkunft und Qualität sicher sind, und kurze Wege. "Bessere Argumente kann man doch beim Kauf von Lebensmitteln nicht finden", meint der Landrat.

InfoWer sich auf Schatzsuche begeben will, wird fündig unter www.hofladenbox.de, Telefon: (0 91 27) 79 54 10 48.

PETRA FIEDLER