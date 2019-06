Heiß, heißer, Metropolmarathon! Läufer trotzen der Hitze

FÜRTH - Heiß war’s, aber gewohnt stimmungsvoll: In Fürth haben sich am Sonntagvormittag rund 3500 Menschen auf die unterschiedlichen Laufstrecken des 13. Metropolmarathons gemacht.

Eine Abkühlung war an diesem heißen Sommersonntag beim Fürther Metropolmarathon definitiv nötig. © Thomas Scherer



Damit die Sportler am bislang wärmsten Tag des Jahres gut über die Runden kamen, standen an der Marathonstrecke 30 Versorgungsstationen bereit. Gartenbesitzer richteten spontan ihre Rasensprenger auf die Straße, um für Abkühlung zu sorgen. Etliche Bands unterhielten die Läufer und trieben sie an.

30 Grad: Sonntag ist bisher wärmster Tag des Jahres

Die meisten Teilnehmer hatten für den Halbmarathon gemeldet, der in einem weiten Bogen in den Westen Fürths führte. Auch die Marathonis hatten diesen zu bewältigen, mussten zusätzlich aber noch zwei Schleifen durch die Innen- und die Südstadt drehen.

Am Vortag hatten sich - ebenfalls bei herrlichem Wetter - über 2000 Kinder und Jugendliche am Kids- und Teens-Marathon beteiligt.

