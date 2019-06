Herzenssache: Der Grafflmarkt verzaubert die Fürther

Tausende strömten am ersten Tag in die Altstadt - Am Samstag geht es weiter - vor 1 Stunde

FÜRTH - Er gehört zu den Lieblingstagen der Fürther: der Grafflmarkt-Freitag. Zweimal im Jahr lässt sich dieser besondere Tag genießen. Auch diesmal füllten sich die Straßen und Gassen der Altstadt rasch mit Tausenden Menschen, die alten Dingen ein neues Zuhause geben wollten. Wir haben die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Tausende in der City: Die Bilder vom Fürther Grafflmarkt Der Grafflmarkt ist eine Fürther Institution. Tausende streiften bereits am Freitag durch die Altstadt, auf der Suche nach seltenen Fundstücken, Second-Hand-Ware oder Kunst. Doch der Flohmarkt ist mehr - erst ist ein Treffpunkt für Freunde und solche, die es werden wollen. Die Bilder!



Verkauft wird auch am Samstag noch, von 8 bis 16 Uhr. Alle Zeiten und Regeln kann man hier nachlesen. Der nächste Grafflmarkt findet dann im September statt.

fn