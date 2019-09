Am Sonntag amüsierten sich zahlreiche Fürther bei bestem Spätsommerwetter im Stadtwald. Mit verschiedenen Aktionen für Groß und Klein sorgte unter anderem der Bund Naturschutz für abwechslungsreiche Stunden beim beliebten Stadtwaldfest. An den Ständen konnten sich die Besucher ebenso über die Ökologie und Bewohner des Waldes informieren.

Auch bei seiner 85. Auflage punktet der Grafflmarkt in der Fürther Altstadt mit seinem ganz besonderen Flair. Tausende strömten in die Altstadt, auf der Jagd nach Schnäppchen und ganz speziellen Stücken. Wir haben die Bilder!

In Zirndorf ist am Donnerstagvormittag eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohngebäude über, in dem sich zu dem Zeitpunkt aber glücklicherweise niemand aufhielt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Drehleitern an, konnte die Flammen schnell in den Griff bekommen. Der Rettungsdienst musste einen Mann aus einem angrenzenden Wohnhaus betreuen, der wegen der engen Bebauung und der daraus resultierenden enormen Hitzeentwicklung vorsorglich aus dem Gebäude gebracht wurde.