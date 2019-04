Hochgefühle auf Schritt und Tritt

Traumhafte Erlebnisse im Freien an Ostern - vor 10 Minuten

FÜRTH - So war das Osterwochenende mit seiner erstaunlichen Schönwetterperiode mit vielen Bildern unserer Fotografen in Stadt und Landkreis Fürth.

Schwerelos durch die laue Luft sausen: Dazu muss man gar nicht zu den Karussells des Nürnberger Frühlingsfests fahren. Zum Nulltarif gibt es das Vergnügen auf vielen Spielplätzen – wie hier im Fürther Stadtpark.



So früh im Jahr hat es noch selten einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben wie heuer. Während die Osterurlauber auf Mallorca bei Schmuddelwetter frösteln, greifen die Daheimgebliebenen zu T-Shirts und Sonnencreme.

Zu den angesagten Textilien des Osterwochenendes gehörte die Picknickdecke. Schon am Karfreitag gab es auf dem Grillplatz am Badsteg kaum noch ein freies Fleckchen. Nebenan im Fürthermare waren die Liegestühle und Sonnenschirme am warmen Außenbecken des Spaßbades belagert. Auch im Steiner Palm Beach und im Zirndorfer Bibertbad konnte man sich schon vor Beginn der Freibadsaison (siehe dazu Artikel unten) auf den Sommer einstimmen.

Spaß am Wasser hatten daneben die jungen Besucher des Zirndorfer FunParks. Zwar wird das neue Piratenschiff erst im Juni zum Entern freigegeben, aber die Tretboote in der Piraten-Lagune sind schon voll im Einsatz.

Dem Bewegungsdrang keine Grenzen setzt auch der aus dem Winterschlaf erwachte Kletterwald beim SV Weiherhof. Neben gut gesicherten Balancierpassagen zwischen Baumwipfeln ist das Bogenschießen in freier Wildbahn dort eine Zugnummer.

Die entspannenden Seiten des Waldes genossen Besucherscharen im Grüner-Felsenkeller an der Sperberstraße. Die 700 Plätze an den Biertischen waren durchweg gut ausgelastet. Täglich flossen nach Angaben des Biergartenbetreibers Michael Urban "einige Hektoliter" Gerstensaft durch die Kehlen.

Am Sonntag wurden Osterhasen für Kinder im Wald versteckt am Montag spielten die neun Burgfarrnbacher Blechbuben auf. Nach der unterkühlten Saison eine Woche zuvor war das Ausflugsziel in der Nähe des neuen Rotwildgeheges ein Renner. Wie auch das Wildschweingehege beim Hotel Forsthaus, wo sich laut Stadtförster Martin Straußberger wieder Nachwuchs angekündigt hat.

Zu einer staubigen Angelegenheit ist die Landwirtschaft auf den ausgetrockneten Feldern geworden. Die Waldbrandgefahr wächst. Bei Lind standen am Karfreitag schon rund 200 Quadratmeter in Flammen. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden. Ebenso wie kleinere Brände am Ostermontag bei Seubersdorf und an der Fürther Heilstättenstraße.

Volker Dittmar