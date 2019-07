Früher wie heute kommen die Menschen in den Fürther Stadtpark, um sich am Anblick der Wasserfontänen zu erfrischen, in die Sonne zu blinzeln, den Rosen beim Wachsen und den Wolken bei ihrem Weg über den Himmel zuzuschauen. Die Fürther lieben ihr grünes Wohnzimmer, Auswärtige entdecken nicht selten durch den Stadtpark ihre Liebe zu Fürth. Impressionen. © (c)ANDRE DE GEARE