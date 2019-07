Früher wie heute kommen die Menschen in den Fürther Stadtpark, um sich am Anblick der Wasserfontänen zu erfrischen, in die Sonne zu blinzeln, den Rosen beim Wachsen und den Wolken bei ihrem Weg über den Himmel zuzuschauen. Mehr als eine Million Menschen strömten 1951 zur Gartenschau „Grünen und Blühen“, bei der der Stadtpark seinen ganz großen Auftritt hatte. Impressionen aus den 50er und 60er Jahren. © Werner Peterson