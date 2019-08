Impro-Spektakel zum Koffer-Jubiläum

Was Wattwürmer über Sex wissen: 6aufKraut mit Piano-Begleitung - vor 36 Minuten

FÜRTH - Das Improtheater 6aufKraut hat ein irrwitziges Spektakel zum Jubiläum der Kofferfabrik abgeliefert.

Das Publikum genießt: Was Florian Sußner (links), Cordelia Schuster und Sigi Wekerle nach Ansage des Publikums aus dem Stegreif im Hof der Kofferfabrik in Szene setzen, strapaziert die Lachmuskeln ohne Gnade. © Foto: Tim Händel



Das Publikum genießt: Was Florian Sußner (links), Cordelia Schuster und Sigi Wekerle nach Ansage des Publikums aus dem Stegreif im Hof der Kofferfabrik in Szene setzen, strapaziert die Lachmuskeln ohne Gnade. Foto: Foto: Tim Händel



Die Kofferfabrik feiert ihren 25. Geburtstag, da ist doch klar, dass zum Jubelbier auch "6aufKraut" gereicht werden. Cordelia Schuster, Florian Sußner und Sigi Wekerle improvisierten im Hof unter freiem Himmel zur Begleitung des Pianisten Berthold Kraus munter drauf los.

Das Konzept ist bekannt: Eine Szene wird entwickelt, das Publikum bringt sich ein in Gestalt von Stichworten, die eine Schlüsselrolle spielen sollen und sich dem Anlass entsprechend irgendwie um Koffer drehen. Der Rest ist pures Improvisationstheater.

Da man nur zu dritt die Bühne bevölkert, ist die Dramaturgie klar: Zwei Personen geraten aneinander, eine dritte mischt sich ein, trägt aber nicht unbedingt zur Klärung der Lage bei, sondern zu deren Zuspitzung. Wobei die Fronten und Allianzen zwischen den dreien in Windeseile wechseln.

Starke Typen

Da begegnet man etwa dem Handwerker, der sein Gesellenstück in Gestalt eines Koffers bastelt, oder dem Hausmeister, der einen Haufen Koffer aus einem Taxi die Treppe hinaufschleppen muss. Auch die Feindschaft zwischen Chef und Angestelltem ist ein dankbares Thema. Dazwischen laviert die arme Praktikantin, die Kaffee kocht und den Chef auf dumme Gedanken bringt.

Die physische Erscheinung der Improvisateure spielt in den Turbulenzen keine Rolle. Der ältere Sigi Wekerle markiert mit Bauch, Glatze und Hornbrille den tyrannischen Chef ebenso wie den nach oben buckelnden und nach unten tretenden Hausmeister. Der großgewachsene, schwarzhaarige Florian Sußner wiederum schlüpft in die Rolle des virilen Mannes wie auch in die der verzärtelten Prinzessin. Und Cordelia Schuster mimt schlichtweg alles: von der schüchternen Mimose über ein wieherndes Einhorn bis hin zur Kampfamazone.

Ziemlich abgefahren

Vor 25 Jahren, da gab es noch keine Handys und Smartphones, auch keine E-Mail. Dafür existierten noch Telefonzellen und handgeschriebene Briefe, außerdem die D-Mark. Und der Winter war so bitterkalt, wie er sein sollte. Das wären gute dramaturgische Rahmenbedingungen für eine Zeitreise ins Koffergründungsjahr.

Man könnte aber auch die Kofferhistorie als Rockmusical darstellen mit Sigi Wekerle als singendem Meister Eder und Cordelia Schuster als Kobold Mupuckl, der noch fieser drauf ist als Pumuckl. Geht es noch aberwitziger? Aber ja! Da gibt es eine abgefahrene Version von "Schneewittchen", bei der die Darsteller ihren Text auf nur ein bis drei Worte beschränken. Und nur nach dem Zufallsprinzip in Erscheinung treten, mal allein, zu zweit oder zu dritt. Tragische Liebesgeschichten gehen immer. Auch die zwischen einem Kettenraucher (Wekerle) und einer ihren Geliebten umklammernden Frau (Schuster). Dritter im Bunde ist Sußner, der als Beziehungsgespenst aus dem Unterbewusstsein – etwa als an Lungenkrebs verstorbener Großvater – die Liebenden von einer Kalamität in die nächste treibt.

Nach der Pflicht zum Schluss die Kür: Wekerle als Fernsehfeuilletonist und Sußner als Verleger interviewen den Literaturstar Schuster und müssen sie dazu bringen, drei zuvor vom Publikum ausgewählte Begriffe in den Mund zu nehmen. Was da abläuft an affektiertem Posieren, herrlich widerlichem "Wir verstehen uns schon"–Gesülze und Banalitäten, die als der Weisheit letzter Schluss an den Mann gebracht werden, zeugt von einem aufmerksamen Studium literarischer und sonstiger Quartette. Sehr zum Gaudium der Zuschauer, die nicht genug davon kriegen und das Ensemble zu zwei Zugaben nötigen. Etwa zu einem Vortrag über das Paarungsverhalten liebestoller Wattwürmer, das Ganze übersetzt in Gebärdensprache. Spätestens da kippt der verstockteste Muffel vor Lachen von der Bank.

Reinhard Kalb