In zwei Behörden bleibt die Küche kalt

Finanzamt und Landesamt für Statistik betroffen: Der Pächter ist insolvent. - vor 40 Minuten

FÜRTH - Seit dem 19. August stehen Hungrige, die es zur Kantine des Finanzamts in der Herrnstraße zieht, vor verschlossenen Türen. "Danke für Ihre Treue", heißt es auf einem Aushang der "Cafeteria Esslust".

„Bis auf Weiteres geschlossen“: Die Kantine des Finanzamts, hier der Seiteneingang an der Karlstraße, wird nicht nur von Mitarbeitern genutzt. © Foto: Sebastian Müller



Auf dem Schreiben daneben erfährt man ein wenig mehr: "Kantine bis auf Weiteres geschlossen! Wir versuchen, schnellstmöglich einen Nachfolger zu finden", schreibt die Geschäftsstelle des Finanzamts. "Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder Gäste der Kantine sein werden." Angesprochen sind nicht nur die rund 300 Mitarbeiter; auch Beschäftigte aus dem Arbeitsamt am Stresemannplatz und aus dem Landratsamt aßen hier, zudem ist die Kantine bei vielen älteren Fürthern beliebt. Externe Gäste zahlten einen Aufpreis von 50 Cent pro Gericht.

Ein ähnliches Bild bietet sich zurzeit am Landesamt für Statistik in der Nürnberger Straße. Denn: Pächter war ebenfalls die "Cafeteria Esslust".

Wie sich auf FN-Nachfrage zeigt, hat der Inhaber des Gastrobetriebs schon am 19. Juni Insolvenzantrag beim Amtsgericht Fürth gestellt. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Mechthild Bruche aus Nürnberg bestellt.

Folgen hat die Pleite nicht nur in Fürth: Der 57-jährige Gastronom war in den letzten Jahren auch Pächter der Erlanger Betriebsküche des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) sowie der Kantine des Landratsamts Lauf. Während letzteres nach Aussagen der dazugehörigen Pressestelle bereits seit mehreren Monaten einen neuen Pächter hat, ruht in Erlangen derzeit der Betrieb. Ein Nachfolger werde gesucht, sagte Pressesprecher Thomas Richter. Auch im Landesamt für Statistik fehlt noch Ersatz, wie Sprecher Gunnar Loibl bestätigte. Ausschreibungsfristen müssten berücksichtigt werden.

Der Gastronom selbst will sich gegenüber den FN zur Insolvenz nur soweit äußern: Für ihn sei der Betrieb im IISB Erlangen rentabel gewesen. Die weiteren Filialen der "Cafeteria Esslust" in Fürth und Lauf übernahm er nach und nach. Sie hätten jedoch "nicht den erwarteten Umsatz gebracht, die sie hätten bringen müssen, um rentabel zu arbeiten".

Der Pächter sei "etwa ein Jahr" an Bord gewesen, sagt Finanzamtsleiter Günter Kohl. "Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern, wieder eine gastronomische Versorgung sicherzustellen."

Vor dem Umbau der Behörde war die Finanzamtskantine mit dem rührigen Betreiber-Ehepaar Doris und Helmut Butz eine Institution in Fürth. Danach gab es von 2015 bis 2018 einen neuen Pächter, anschließend folgte die "Cafeteria Esslust".

Sebastian Müller