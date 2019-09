Junge Lehrer: Ein Eid und viele gute Vorsätze

FÜRTH - Für Junglehrerinnen und -lehrer beginnt mit dem neuen Schuljahr auch ein neuer Lebensabschnitt. Welche Wünsche und Hoffnungen begleiten die Lehramtsanwärter? Wir haben vier von ihnen gefragt.

51 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter wurden am Montag feierlich im Fürther Rathaus vereidigt. Dazu gehören auch Sonja Fritsch (von links), Claudia Wolf, Christof Brütting und Lajos Betzer. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Erst klingt es nach einer endlosen Zeitspanne. Und dann sind sechs Ferienwochen im Handumdrehen vorüber. Heute beginnt die Schule wieder. Einen besonderen Neustart haben nicht nur die ABC-Schützen vor sich, sondern auch 51 junge Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt und im Landkreis: Am Montag wurden die Lehramtsanwärter im Fürther Rathaus feierlich vereidigt.

Ganz gleich, ob man eine verlockende Schultüte in der Hand hat oder eine gelbe Mappe mit maßgeblichen Dokumenten – vor dem ersten Schritt in einen neuen Lebensabschnitt stehen doch meist ein paar ernste Worte. Da ging es den jungen Frauen und Männern im großen Rathaussaal nicht anders, als es heute den frischgebackenen Erstklässlern gehen wird. Schulrat Wilfried Brehm informierte die Junglehrer kurz über Rechte und Pflichten, machte aber auch klar: "Das ist kein Korsett, sondern gibt Ihnen letztlich auch Freiheit in Ihrer künftigen Arbeit."

Die Entscheidung, Lehrerin zu werden, traf Claudia Wolf, nachdem sie Erfahrungen in einem besonderen Amt gemacht hatte: "In meiner Zeit als Fürther Christkind ist mir klar geworden, dass ich gerne mit Kindern arbeiten möchte." Der 26-Jährigen, die nun ihre nächste Ausbildungsphase an der Grundschule Langenzenn absolviert, ist froh, dass ihr Beruf es möglich machen wird, "vieles miteinander zu vereinen". Dazu gehört für sie, dass sie mit ihrem Interesse für "Wissensvermittlung, Kunst, Sport, Theater" viele Entfaltungsmöglichkeiten bekommt. Angst vor Stress hat Claudia Wolf nicht. "Das wird sicher auch mal anstrengend, aber ich möchte mich immer auf das Positive konzentrieren und vor allem habe ich Freude an dem, was ich tue."

Das richtige Umfeld

Lajos Betzer (32) unterrichtete zunächst selbstständig Schlagzeug- und Klavier. Als er sich an einem Musikprojekt in einer Dormitzer Schule beteiligte, merkte er, wie gut ihm seine Aufgabe in einer Klassengemeinschaft gefällt. Dazu spürte er an der Schule noch etwas Wesentliches: "Dort habe ich auf einmal ein Umfeld erlebt, das unterstützt und mitträgt." Er wird als Fachlehreranwärter an die Mittelschuhe Kiderlinstraße in Fürth gehen und hat sich für den Bereich Musik/Kommunikationstechnik entschieden. "Das passt sehr gut zusammen", findet er und freut sich auf "einen Beruf mit vielen Facetten".

An der FOS wählte Sonja Fritsch (43) den Bereich Gestaltung, nach ihrem Abitur entschied sie sich dann aber, Krankenschwester zu werden. "Als meine Tochter auf die Welt kam, wurde mir allerdings bewusst, dass ich sehr gerne mit jungen Menschen arbeiten und wieder kreativ sein möchte." Als angehende Fachlehrerin für Werken und Gestalten wird sie ihren Dienst in der Grundschule Maistraße und in der Otto-Seeling-Mittelschule beginnen.

"Im Unterricht geht es in meinem Fach um Dinge, die sehr wichtig sind, weil sie so lebenspraktisch sind." Denn, sagt Sonja Fritsch, wenn zum Beispiel Kochen auf dem Stundenplan steht, dann "dreht es sich auch ums vorausschauende Einkaufen, ums Planen und letztlich darum, das eigene Leben zu gestalten und in die Hand zu nehmen".

Wie seine Vorbilder

"Ich bin gerne in die Schule gegangen", sagt Christof Brütting. Jetzt wird der 27-Jährige in der Mittelschule Hans-Sachs-Straße ins Klassenzimmer zurückkehren und einen anderen Platz einnehmen. "Es gibt ein, zwei Lehrer aus meiner Schulzeit, von deren Art ich mir ein paar Scheiben abschneiden möchte." Was ihn beeindruckte, seien "die Menschlichkeit und das Verständnis" für die Schüler gewesen. Brüttings Hauptfach ist Sozialkunde und er will wie seine Vorbilder auch "auf jeden Schüler zu achten".

Nach der Vereidigung gab Schulamtsdirektor Peter Grasser den Junglehrerinnen und -lehrern im Rathaus noch etwas Wichtiges mit auf den Weg: "Sie werden gebraucht."

Sabine Rempe