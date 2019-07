Junge Menschen treffen sich bei Ludwig Erhard

Wie funktioniert die soziale Marktwirtschaft? In Fürth wird das erklärt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im LEZ hinter dem Fürther Rathaus ist die International Summer School für junge Menschen aus 16 Nationen gestartet.

Im Hof des Ludwig-Erhard-Zentrums hielt im Rahmen der „Summer School“ auch Ex-Agrarminister Christian Schmidt einen Kurzvortrag. © Foto: Thomas Scherer



Im Hof des Ludwig-Erhard-Zentrums hielt im Rahmen der „Summer School“ auch Ex-Agrarminister Christian Schmidt einen Kurzvortrag. Foto: Foto: Thomas Scherer



Im Hof des Ludwig-Erhard-Zentrums hielt im Rahmen der „Summer School“ auch Ex-Agrarminister Christian Schmidt einen Kurzvortrag.



Im Hof des Ludwig-Erhard-Zentrums hielt im Rahmen der „Summer School“ auch Ex-Agrarminister Christian Schmidt einen Kurzvortrag.



Das hätte Ludwig Erhard, den Protagonisten des Wirtschaftswunders und der sozialen Marktwirtschaft, sicher gefallen: lauter interessierte junge Leute aus 16 Nationen, die im Innenhof seines Elternhauses hinterm Fürther Rathaus Vorträgen von sieben Professoren und prominenten Politikern über drängende internationale Probleme lauschen.

Gänzlich neue Töne für die Kleeblattstadt hat jetzt die erste "International Summer School" angeschlagen, die das Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ) zusammen mit der Hanns-Seidel-Stiftung und der Uni Erlangen-Nürnberg veranstaltete. Eine Woche lang wurden 24 angehende Führungskräfte aus Lateinamerika, Asien und Afrika interaktiv in die Feinheiten der sozialen Marktwirtschaft eingeführt.

Große Neugier

Der Enthusiasmus, mit dem die von der Hanns-Seidel-Stiftung ausgewählten Teilnehmer bei der Sache waren, empfand die Vorsitzende der Stiftung Ludwig-Erhard-Haus, Evi Kurz, nach eigenem Bekunden als "sehr inspirierend". Eine große Neugier auf das politische und wirtschaftliche System in Deutschland attestierte sie den Gästen aus aller Welt.

Eine Argentinierin erklärte ihre Motivation mit dem Wunsch, die Ursachen des wirtschaftlichen Niedergangs ihres Heimatlands seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu erforschen. Aufschlüsse erhoffte sie sich aus der Analyse des Aufschwungs Deutschlands in dieser Zeitspanne. Aber auch die politische Kultur sei von Interesse gewesen.

Wichtige Impulse lieferte der Besuch des Nürnberger Dokuzentrums. Wie es die Deutschen geschafft haben, sich von der Diktatur zu lösen, das stand für einen Tunesier vor dem Hintergrund des Todes von Präsident Essebsi im Mittelpunkt. Er hoffe, dass die junge Demokratie und der freie Markt in seinem Heimatland Bestand haben und greife dabei auf die deutschen Erfahrungen zurück.

Rezepte gegen Korruption und Intransparenz in ihrer Heimat beschäftigten eine Bolivianerin. Auch der Umgang mit Einwanderern, die effektive Sozialhilfe und der internationale Arbeitsmarkt gehörten zu den persönlichen Motivationen der Teilnehmer. In ihren Heimatländern haben sie sich bereits in unterschiedlichen Institutionen profiliert. Im Erfahrungsaustausch in Fürth konnten sie Zusammenhänge von Entwicklungen erkennen und Ansätze zu Problemlösungen entwickeln.

Angesichts der Globalisierung hält es Evi Kurz für unabdingbar, über alle Grenzen hinweg ins Gespräch zu kommen. Impulse dazu lieferte in einem Kurzvortrag auch der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt.

Die Probleme in den Heimatländern der Teilnehmer hat die Dekanin des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Uni Erlangen-Nürnberg, Prof. Veronika Grimm, für ihr Kurzseminar vor Augen geführt.

Kluft überwinden

Eine Grundsatzrede steuerte Siemens-CEO Helmut Ludwig bei. Ergänzt wurde das Programm durch Besuche beim Fürther Familienunternehmen uvex, bei Prof. Erich Reinhard im Erlanger "Medical Valley" und beim 3-D-Druckspezialisten Concept Laser in Lichtenfels.

Hinter allen Aktivitäten, so LEZ-Chefin Kurz, habe die Überzeugung gestanden, dass die soziale Marktwirtschaft die Kluft zwischen Arm und Reich und die daraus resultierende politische Polarisierung überwinden kann. Die International Summer School stehe für das Ringen um menschenwürdige Lebensverhältnisse, Frieden, Demokratie und Rechtsstaat.

Volker Dittmar